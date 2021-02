Pura diversión: Abuelitos se suben a juego mecánico y su reacción se vuelve viral

Estamos seguros que los amantes de la adrenalina extrañan mucho subirse a una montaña rusa y sus derivados. No importa si es en el parque de diversiones o en la feria de la colonia, cualquier oportunidad es buena para disfrutar de un recorrido emocionante, y eso lo supieron muy bien los abuelitos de los que les hablaremos en esta ocasión, pues enternecieron al internet de las cosas por su reacción al subirse a un juego mecánico.

Resulta que hace algunos días comenzó a hacerse viral el video de dos señores mayores que a pesar de su edad, se la están pasando bomba en uno de los juegos más icónicos de nuestro país y uno de los más extremos, el Dragón Chino –o la canoa– que se puede ver en cualquier feria que se respete. Y es que para ser muy honestos, nos trajo pura buena vibra y recordamos esos tiempos donde éramos felices y no lo sabíamos.

Estos abuelitos se divirtieron como niños

En el clip podemos ver a dos abuelitos con sombreros y toda la cosa, sonriendo y sintiendo la adrenalina como si fueran niños chiquitos en el juego mecánico. Hasta el momento no sabemos el nombre de nuestros protagonistas ni en dónde se grabó –aunque algunos dicen que fue en México y justo antes de la pandemia–, pero con tan solo verlos nos transmitieron la alegría que se ve que sintieron mientras estaban en el recorrido.

Rápidamente estos señores aparecieron en TikTok y YouTube, y en la plataforma de videos la página quien lo subió fue el canal Juegos Mecánicos Official, que publicaron en la descripción un mensaje muy cierto: “Porque no existe la edad para divertirse. Hay que disfrutar la vida… Para muestra estos abuelitos nos demuestran que la edad son solo números y que la diversión y la felicidad dura para toda la vida”.

Por acá les dejamos el video, para que se den una idea de lo que estamos hablando y mejoren su día viendo a estos señores divirtiéndose como enanos:

No cabe duda de que estos abuelitos nos dejaron muy claro que crecer no significa perder la emoción ni dejar de divertirse. Al contrario, se trata de no perder la oportunidad de hacer lo que nos gusta y sin temor el qué dirán. Por ahora solo nos queda esperar a que pase la pandemia del bendito coronavirus para ir corriendo a nuestro parque de diversiones (o feria) de confianza para pasarla de maravilla como ellos, ¿a poco no?