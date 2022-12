Auch: Niño se cuela durante baile de XV años y termina en el suelo

Hay un tremendo debate sobre si existen fiestas donde los niños no deberían ser admitidos (como las bodas o los XV años), pues usualmente los padres no les tienen el cuidado que deberían y eso provoca que los pequeños no sean controlados en momentos donde necesitan estarse quietos y así evitar accidentes.

Algunos dicen que eso es fobia injustificada a los niños y su derecho a divertirse y a ocupar espacios, otros afirman que los organizadores de dichas pachangas tienen derecho a decidir si quieren tener niños ahí, por lo cual los invitados deben de respetar dicha decisión.

Foto: @danielbb52 (TikTok)

Un niño se coló a un baile durante una fiesta de XV años

Lo que es cierto es que los accidentes con niños en fiestas son reales y para prueba el video del que hablaremos hoy. Se trata de un clip viral en TikTok que nos deja ver cómo un niño termina en el suelo luego de colarse en un baile de XV años.

El video en cuestión nos deja ver a una quinceañera que realiza un baile en compañía de sus chambelanes. Uno de ellos hace un giro acorde a la coreografía y tira al suelo a un niño que corrió al escenario sin que nadie lo detuviera.

Foto: @danielbb52 (TikTok)

Terminó en el suelo y con la cara casi pisoteada

Aunque en la escena vemos que el papá del chamaco entra para recogerlo, el señor no se apresura y el niño termina con un pisotón en el área del hombro y muy cerca de la cara. Algo que la festejada no pudo evitar porque nunca vio al chamaco en el suelo.

Va el video en cuestión:

Aunque el video en cuestión tiene los comentarios desactivados, en redes sociales varias personas han compartido su opinión al respecto. La mayoría culpan a los papás de lo ocurrido, pues aseguran que el accidente pudo haberse evitado. ¿Ustedes qué opinan al respecto?