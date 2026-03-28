Actividades imperdibles (y totalmente gratuitas) para celebrar el Día del Libro

Lo que necesitas saber: Si te gusta la lectura y el mundo de los libros no te pierdas las diferentes actividades que habrá este mes de abril para celebrar el Día Internacional del Libro.

A punto de llegar abril y que se celebre el Día Internacional del Libro, la Ciudad de México, como cada año, ha organizado para el deleite de las y los capitalinos, ferias del libro, eventos con grandes descuentos y hasta una buena colección de rosas que unen la belleza con la literatura. Aquí una lista de todas las actividades a las que estamos invitados para conmemorar a nuestros amigos, los textos literarios.

Los libros son fuente de cultura y despiertan nuestra imaginación./Imagen Unsplash

El Día Internacional del Libro se festeja oficialmente el 23 de abril desde 1995 por iniciativa de la UNESCO, con el fin de fomentar la lectura, celebrar la industria editorial y los derechos de autor. Es una fecha que coincide con el fallecimiento de figuras importantes del mundo de las letras como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega.

Cada año se organizan grandes celebraciones./Imagen Biblioteca Vasconcelos Facebook

La literatura nunca pasará de moda, y aunque hoy tenemos formatos electrónicos para disfrutar de nuestros textos favoritos, un libro sigue siendo un tesoro que nos entretiene, nos da cultura y nos transmite conocimiento de forma perecedera. Cualquiera que sea tu tema de lectura, en estos eventos habrá actividades especiales relacionadas con la literatura, la ciencia y todo lo que los libros pueden transmitirnos.

Gran Remate de Libros en el Monumento a la Revolución

Considerado como uno de los remates más importantes y con más descuentos de la CDMX, este evento llega este año a su edición 21. Organizado por la Secretaría de Cultura capitalina y la Brigada Para Leer en Libertad, es una feria que pone a nuestra disposición libros de todo tipo y de una gran cantidad de editoriales a excelentes precios. Además habrá stands dedicados a la venta de discos y películas para los coleccionistas, con precios que van desde los 10 pesos en adelante, aunque parezca increíble.

Tendremos desde grandes ventas hasta otras actividades artísticas y culturales./Imagen Secretaría de Cultura Ciudad de México Facebook

Este evento especial pone la literatura al alcance de todos. Se celebrará del miércoles 1 al domingo 5 de abril y la entrada es gratuita para todos, aunque hay que ir preparados para aprovechar las grandes ofertas. Como cada año, presentará actividades especiales como charlas con autores, presentaciones, firmas de libros y otras sorpresas.

Encuentra ofertas increíbles en este remate de la Tabacalera./Imagen Secretaría de Cultura Ciudad de México Facebook

Vale la pena darse una vuelta por la Plaza de la República para asistir a este remate que se encarga de preservar textos, música, películas y hasta cómics que de otro modo podrían ser destruidos. Así que, hay que aprovechar la ocasión, enriquecer nuestras colecciones y disfrutar con un entretenido acercamiento al mundo de la literatura.

¿Cuándo? Del 1 al 5 de abril, de 11:00 am a 8:00 pm.

Del 1 al 5 de abril, de 11:00 am a 8:00 pm. ¿Dónde? En la explanada del Monumento a la Revolución, Plaza Avenida de la República S/N, Colonia Tabacalera.

Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM

Se dice que la tradición de regalar un libro y una rosa nació en Cataluña y está relacionada con la leyenda de San Jorge (o Sant Jordi) y el dragón. El Día de San Jorge también se celebra el 23 de abril y la costumbre es que en esa fecha a los hombres se les regala un libro que representa la cultura y el conocimiento y a las mujeres una rosa, que representa el amor y la pasión.

El CCU es la sede principal de la Fiesta del Libro y la Rosa./Imagen Cultura UNAM Facebook

La UNAM celebra su Fiesta del Libro y la Rosa desde 2009 con motivo del Día Internacional del Libro en el Centro Cultural Universitario (CCU) y otras sedes alternas. En este evento, además de venta de libros de las principales casas editoriales, hay conversatorios, talleres, lecturas dramatizadas, presentaciones de libros y eventos de música y teatro, entre otras actividades totalmente gratuitas.

Este festival de la UNAM se celebra desde hace más de quince años./Imagen Cultura UNAM Facebook

Esta vez se llevará a cabo durante el último fin de semana de abril y no van a faltar las rosas y el buen ambiente, además de las ofertas editoriales. Conoce a tus autores favoritos, y celebra al Libro y la Rosa en el CCU y otras sedes universitarias como la Casa del Lago Juan José Arreola en Chapultepec, la Casa Universitaria del Libro (CASUL) en la Colonia Roma, el CCU Tlatelolco y el Colegio de San Ildefonso, entre otras.

¿Cuándo? Del 23 al 26 de abril

Del 23 al 26 de abril ¿Dónde? En el Centro Cultural Universitario. Avenida Insurgentes Sur 3000, Ciudad Universitaria y otras diferentes sedes de la UNAM.

Día Internacional del Libro en la Biblioteca Vasconcelos

Esta biblioteca emblemática de la CDMX que resguarda más de 600 mil libros, es otro de los lugares que se encargan de celebrar esta fecha especial a lo grande con proyecciones de cine, exposiciones relacionadas con la historia de los libros y la literatura y talleres para todas las edades, cada una de ellas de entrada libre.

La Biblioteca Vasconcelos organiza exposiciones, proyecciones de cine y talleres./Imagen Secretaría de Cultura Facebook

La Vasconcelos se inauguró en 2006 y hoy es una de las bibliotecas capitalinas más grandes e importantes, con su característica arquitectura futurista y sus estantes colgantes, y aunque aún no se publica su calendario de actividades para este 23 de abril, hay que estar al pendiente en sus redes sociales para conocer las sorpresas que habrá para celebrar el Día Internacional del Libro 2026.

¿Cuándo? Durante la penúltima semana de abril.

Durante la penúltima semana de abril. ¿Dónde? En la Biblioteca Vasconcelos, Eje 1 Norte Mosqueta S/N, Colonia Buenavista.

Otras celebraciones

Entre otras actividades, seguramente otras librerías, bibliotecas y centros culturales de todo el país celebrarán esta fecha a su modo. Te recomendamos visitar el Audiorama del Bosque de Chapultepec y dedicarle un rato a la lectura o hasta hacer un trueque de libros con tus amigos.

Los libros nunca pasarán de moda./Imagen Unsplash

El 12 de noviembre es otra fecha dedicada a celebrar el mundo la literatura en nuestro país, con el Día Nacional del Libro, declarado así desde 1979 para conmemorar también el natalicio de nuestra poeta Sor Juana Inés de la Cruz.