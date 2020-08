Acusan a hotel en Mérida de liquidar con 62 pesos a trabajador con discapacidad intelectual

Gracias al coronavirus cada vez es más común escuchar de empresas que deben cerrar sus puertas o bien, despedir a una parte de su plantilla para poder ‘sobrevivir’ a la emergencia sanitaria. Y sí, aunque muchos lugares han hecho esto más a fuerza que por voluntad, tampoco es un secreto que algunos han sido señalados de no dar a sus trabajadores la liquidación o el sueldo que les corresponde.

Ese es el caso de la cadena Hoteles City Express, quien en redes sociales han sido acusado de haber liquidado a uno de sus trabajadores, que tiene una discapacidad intelectual, con un cheque por 62 pesos. Un hecho que al hotel le ha ganado críticas por la falta de sensibilidad y por exponer a su ex-empleado a ir por su finiquito.

La hermana del joven afectado dio a conocer el caso

A través de su cuenta de Facebook una usuaria de Mérida, Yucatán, indicó que su hermano (y el hombre que recientemente fue despedido) padece una discapacidad intelectual y por ello es el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) quien le consigue empleos en “empresas amigables”.

Sin embargo, el hombre en cuestión fue despedido antes de que comenzara la pandemia y hasta apenas hace unos días le pidieron que pasara por su liquidación. Lo malo es que los encargados de Hoteles City Express, en Mérida, lo tuvieron dando vueltas y al final, el joven gastó más dinero del que le dieron por haber trabajado.

Menciona que Hoteles City Express lo tuvo dando vueltas

“Fue el lunes pasado pero le dijeron que regresara el miércoles, regresó pero no estaba el que paga, le dijeron que regresara el viernes, regresó. Cada vuelta le costó $35 pesos. Dio tres vueltas para recibir una flamante liquidación de sesenta y dos pesos. Él gastó ciento cinco para ir por el flamante cheque”, menciona la mujer en su publicación donde adjunta el cheque en cuestión.

“Me molesta un chingo no sólo por su problema, me molesta porque lo exponen a salir en medio de la pandemia, no sólo una, tres veces, me molesta que gastó más de lo que recibió, me molesta la insensibilidad de no decirle cuánto le iban a dar y así no gastar ni exponerse a lo pendejo”, enfatiza la mujer en su posteo que cuenta con más de mil 200 reacciones.

Fíjense la insensibilidad e irresponsabilidad de algunas empresas. Como saben, mi hermano tiene discapacidad intelectual… Posted by Conchi León on Tuesday, August 18, 2020

La cadena de hoteles no se ha pronunciado al respecto

Aunque esta denuncia ciudadana ha causado molestia en varios usuarios de Facebook y otras redes sociales, mismos que han difundido el caso en los comentarios de las publicaciones de dicho hotel, hasta el momento Hoteles City Express no ha emitido una postura al respecto, ni ha aclarado el porqué de esa liquidación que parece una broma.