Acusan de machista a Luisito Comunica por polémica foto que publicó; él responde

En los últimos años, el machismo y la violencia de género han quedado en evidencia como nunca antes. Podríamos decir que casi a diario vemos por todos lados muestras de ello y por parte de personas de todo tipo, sin importar clases sociales, ni estratos económicos. Sin embargo, los que quedan más expuestos son las figuras públicas, y en esta ocasión a Luisito Comunica le tiraron con todo en redes sociales por una imagen que desató la polémica.

El famoso youtuber siempre da de qué hablar en redes sociales, pues es una de las personalidades más importantes en el internet de las cosas –como diría la exdiputada Purificación Carpinteyro–. Sin querer queriendo, gracias a uno de sus videos los fans cacharon a un acosador en la Ciudad de México, pero en esta ocasión le voltearon la tortilla, señalándolo de ser un machista pero… ¿qué hizo?

¿Qué fue lo que pasó?

Resulta que el pasado 30 de agosto, Luisito Comunica compartió una imagen en su cuenta de Instagram junto a su novia mientras ambos paseaban por San Miguel de Allende, Guanajuato. En ella podemos verlo contento, agarrando una botella de mezcal llamado ‘Tus nalguitas serán mías’, mientras Arianny Tenorio daba la espalda a la cámara y mostraba su trasero.

Para rematar, publicó esta imagen con un pie de foto muy essstraño que dice “avisada estás”. Por supuesto que esta fotografía llamó la atención de sus seguidores, pues al momento de redactar esta nota, la fotografía tiene más de 2 millones de likes y desde que la subió, hubo comentarios de todo tipo, aunque la mayoría señaló su ‘extraño sentido del humor’.

En redes sociales hubo comentarios de todo tipo

Por supuesto que el internet reaccionó ante esta fotografía y casi de inmediato, un día después de publicarla el nombre de Luisito Comunica apareció en las tendencias por todas las críticas que hicieron los usuarios, mencionando –y acusando– que el youtuber normalizaba la violencia en contra de las mujeres y la violación, además hubo quien dijo que era un misógino y que por eso debía ser cancelado.

Las redes sociales también le recordaron al llamado ‘Luisillo’ que vive en México, uno de los países donde la violencia contra la mujer está más presente que en otros lados. Pero como siempre existe la otra cara de la monda, pues también salieron a defenderlo argumentando que su novia decidió posar para la foto y que ella no tenían ningún inconveniente, pues era una chiste.

La publicación de Luisito Comunica da miedo y asco, sexualizar a la mujer de esa manera sea burla o no, es deplorable, ¿Pero saben qué da más asco y miedo? Las respuestas de los tipos. pic.twitter.com/TVQHhidckq — Love. (@xsndtx) August 31, 2020

La verdad es que si es muy desafortunada la foto que subió Luisito comunica, ni siquiera es chistoso y da cringe. pic.twitter.com/XJAPJ8EzRe — Alison. (@lajefazadepiso) August 31, 2020

Mal Luisito Comunica:

1- habla del cuerpo de una mujer como si fuera un objeto, que sea su novio no lo hace su dueño.

2- hacer bromas misóginas en un contexto de tanta violencia contra la mujer es irresponsable

3- influye en miles de jóvenes que creerán que eso “está bien” ❌ pic.twitter.com/IgY3tSlDqq — Marisol Calva (@Marisol_Calva) August 30, 2020

¿Cuál es el problema con esto? Es su novia y ella quiso posar. ¿Dónde está el problema? Me 💩 #luisitocomunica, pero más me 💩 estos tiempos donde a TODO le encuentran un sentido imperdonable. pic.twitter.com/7qz7Vji8rn — renacova (@renacova) August 31, 2020

Luisito Comunica habla al respecto

Después de unas cuantas horas, el mismo Luisito Comunica utilizó su cuenta de Twitter para hablar sobre todo este problema. Para empezar, reconoció que su fotografía era inapropiada, además agradeció a todos por tomarlo como referencia para entender que una situación como esta no es un juego, y mucho menos debería de darle risa a cualquiera.

Más tarde, el youtuber continuó diciendo que “aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar”, haciendo referencia a la situación de las mujeres en nuestro país. En un siguiente tuit, mencionó que había leído la retroalimentación que le habían dejado en los comentarios y que le daba gusto que las personas alzaran su voz.

“Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca”, dijo Luisito Comunica, quien cerró su mensaje dando gracias a todas las personas que le señalaron su error y sobre todo, dejó muy claro que en el futuro será más cuidadoso y consciente con lo que publica.