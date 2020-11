Ironía nivel: Acusan a maestro en Acapulco por llamar a sus alumnos “generación de cristal”

Desde hace años y sobre todo con el tiempo libre que muchos tienen a raíz de la pandemia, el debate sobre la llamada “generación de cristal” está más fuerte que nunca. Todos los días leemos en redes sociales comentarios sobre como ‘los chavos de ahora’ se ofenden por cualquier cosa y que de plano no aguantan nada –como los de antaño–, pero al parecer el maestro del que les hablaremos confirmó que estas teorías no son tan descabelladas, o algo así.

Resulta que hace algunos días se hizo viral la historia de Miguel Ángel Cabello, un profesor que de acuerdo con Milenio pertenece al Instituto Tecnológico de Acapulco y que dadas las circunstancias por la pandemia, sigue dando sus clases en línea. Y fue justo esto lo que comenzó toda la polémica, pues a todos aquellos que lo escuchan a diario no les pareció la forma en que los trataban y él no dudó ni un momento en salir a defenderse.

Las cosas se pusieron densas con este maestro

En un video compartido en redes sociales, podemos ver cómo un alumno le pide al maestro que cambie su estrategia para dar clases, pues no entendía lo que estaba diciendo. Ahí inició una plática bastante intensa donde ninguna de las dos partes quería ceder, pero ante esa petición el docente no se quedó callado y le contestó: “¿Y yo tengo la culpa? ¿Qué propones? ¿Qué te regale la calificación? No puedo; no te gusta cómo te doy la clase pide tu cambio”.

El profesor continuó diciéndole al joven que en lugar de quejarse por la manera en que enseñaba, era mejor que se pusiera a estudiar. Por supuesto que se justificó mencionando que la situación con las clases en línea son parejas y complicadas para todos, pues él también extraña estar en un salón común y corriente, pero el alumno siguió defendiendo su punto e insistiendo en que existen otras formas de aprendizaje.

Los llamó “generación de cristal”

Pero después de esto las cosas se salieron de control, pues el maestro Miguel Ángel aprovechó el momento para lanzar una enorme queja, al decir que ahora no se les puede decir nada a los alumnos porque se ofenden por todo: “¡Ay no! Que la generación de cristal que de todo se ofende, ¿cómo le van a hablar mal al niño?, no se les puede hablar mal”. Y claro, el grupo decidió hacer pública esta discusión.

Después de que el video se hiciera viral, inició una enorme conversación en redes sociales. Por un lado están los que apoyan al profesor, porque piensan al igual que él que los jóvenes se ofenden por cualquier cosa, pero del otro están los que lo criticaron fuertemente por llamarlos de esa manera. ¿Ustedes qué dicen? No importa si son peras o manzanas, el debate de la ‘generación de cristal’ seguirá con nosotros por un buen rato.