Sofía Macías dice: 6 acciones facilitas para empezar a cuidar al viejito que vas a ser

Seguro has escuchado muchas cosas sobre las Afores: que si va a haber una reforma a la ley, que si no te va a alcanzar para nada, que si de plano no vas a poder dejar de trabajar nunca. Y en algunos casos, el rumor tiene buena parte de realidad.

Para que el futuro no te alcance con las manos –o las cuentas– vacías, debes tomar acciones para mejorar tu retiro. Y no tienes que hacer grandes cosas de un jalón; en realidad puedes empezar con pequeñas cosas que te ayudarán a saber en qué situación estás y empezar a trabajar para asegurarte un futuro digno.

Las 6 acciones facilitas las puedes ver en este video que te preparé:

Ver en YouTube

¿Sabías que la mayoría de las personas no saben qué afore maneja su dinero? Bueno, hay quien ni siquiera sabe si tienen una cuenta de ahorro con una de estas instituciones. Por eso, empezar con estas acciones de darán claridad dónde está tu dinero o cómo investigar para que abras tu propia cuenta en caso de que seas freelance.

Parece todo un rollo, pero una vez que sepas que tu dinero está en la mejor opción para ti, podrás hacer un plan de ahorro voluntario y sumarle una lanita cada mes. No necesitas empezar con miles de pesos, puedes hacer depósitos a tu afore en tiendas de conveniencia y hasta hacerlo de forma automática con la aplicación Afore Móvil.

No dejes para mañana lo que tenías que hacer ayer. Recuerda que mientras más joven empieces a ahorrar, más barato es. Y si sientes que ya se te pasó el tren, busca opciones que te ayuden a sumarle a la bolsita del futuro. Acuérdate que los rendimientos de 1 son más que nada.

*Sofía Macías es autora de Pequeño Cerdo Capitalista, una serie de libros para dejarte de hacer bolas con el dinero y usarlo inteligentemente para tus metas. Puedes encontrar más consejos útiles en su página, @PeqCerdoCap, sus cursos y en su canal de Youtube.