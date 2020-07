¿’Sharknado’? Águila sorprende al cazar un “tiburón” y llevárselo entre sus garras

Si creemos que la vida en una gran cuidad es una locura, es porque no sabemos nada del mundo animal. Basta con echarle un vistazo a la selva o al desierto para entender lo que es luchar por sobrevivir absolutamente todos los días. Ahí no hay treguas, no hay piedad. El más fuerte sobrevive. Ahora tenemos un raro testimonio de esto. Un video captó a un águila volando por los cielos con un pequeño tiburón entre sus garras.

El águila que podemos ver por los cielos con un tiburón, es una águila pescadora o gavilán pescador. Como su nombre lo dice, su dieta se basa principalmente en pescado, pero esta vez rompió la dieta cuando vio a este tiburón como presa fácil. Se vale romper la dieta de vez en cuando, ¿apoco no?

El video captado en las playas de Florida, Estados Unidos se viralizó rápidamente por lo impactante que es. La verdad que que aunque en el reino animal pase de todo, no estamos acostumbrados a ver una escena de esas. También es bastante sorprendente comparar los tamaños de ambos. Aunque el tiburón no es muy grande, prácticamente es del mismo tamaño que el águila.

Además de la intriga por ver la imágenes tan especiales, también salieron los “expertos” a dar su análisis sobre la presa. Sin quitarle mérito a la Pandion haliaetus, nombre de la especie del águila, muchos se han cuestionado si realmente es un tiburón como lo informa CR Ciencia, o si es un delfín o atún por la orientación de la cola. Nosotros sin ser expertos en el tema, sólo sabemos que esta águila y su familia se van a dar un buen festín.

Águila pescadora

La Pandion Haliaetus es una especie de ave rapaz que aparece en todos los continentes a excepción de la Antártida. Sus fuertes garras rodeadas de escamas así como su curvatura, le permiten sujetar a sus presas tal y como lo vemos en este video. Los ejemplares adultos llegan a tener una altura que va desde los 52 hasta los 60 centímetros. En su proceso de caza tienen la habilidad de cerrar sus conductos nasales para sumergirse en el agua y que no les entre la sal del mar. Les dejamos el video para que vean el poder de este animal.