Conoce a Alex Carrillo, un joven de 22 años y originario de Saltillo que la está rompiendo con su libro “Faces a coloring book by Alex Carrillo“, el cual se ha convertido en una nueva forma de relajarnos sin necesariamente usar las mandalas. Pero Alex no solo es bueno para ponernos en estado zen, este joven estudiante es un crack del diseño, así que decidimos entrevistarlo porque este tipo de historias son las que vale la pena compartir.

En entrevista telefónica, Alex nos platicó que toda su vida escuchó la frase “no se puede vivir del arte”, palabras que se le quedaron muy grabas y que por momentos creyó. Sin embargo, siempre vio en el arte un escaparate y una forma de superar los problemas. “Desde niño quise estudiar Ilustración, pero como me decían que no se podía vivir de eso, pues estudié un año Administración de Empresas, pero no, no era lo mío, así que decidí cambiarme a Animación y Arte Digital, en el Tec de Monterrey“, empezó a contarnos Alex.

Aunque le faltan más de un año para terminar la carrera, Alex divide su tiempo entre pláticas, tareas, talleres con maestros y personajes de la industria y crecer su marca personal. A través de Instagram, el joven encontró una plataforma para dar a conocer su trabajo el cual es increíble; dibujos de Kobe Bryant, el cual, por cierto, obtuvo el like de Justin Bieber, Wanda de ‘WandaVision’, y otros muchos que salen de su imaginación, han obtenido miles de reacciones.

Y justamente hablando de Justin Bieber, recientemente fue uno de los 120 artistas seleccionados para formar parte de una exhibición virtual en el Museo de Walt Disney. Su arte ha llegado a diferentes países alrededor del mundo como China, India, Estados Unidos, Reino Unido, España, entre otros, así como al círculo social de celebridades como Justin Bieber y Mr. Doodle.

– Alex, ¿cómo le haces para que no se roben tu trabajo, cuando es tan público?

Sí, es un tema. Lo que hago es ocultar mi firma en los dibujos para que no haya forma de que lo puedan borrar o tapar u ocultar.

– ¿Te ha tocado ver tu trabajo “robado” en otros lados?

Sí, pero muchas veces se trata de niños que usan mis dibujos para usarlos como foto de perfil. Un día sí me tocó que un negocio usó mis ilustraciones; me puse en contacto con ellos y bajaron la publicidad.

Hablemos de “Faces a coloring book by Alex Carrillo”

En 2020, mientras el mundo estaba en casa preparando pasteles de plátano, haciendo fiestas por zoom o teniendo la mejor actitud sobre el encierro, Alex publicó su primer libro que lleva el nombre “Faces a coloring book by Alex Carrillo”, el cual se vende en Amazon y se convirtió en poco tiempo en un Best-Seller.

Pero, ¿por qué se convirtió en un éxito digital? Mucho tiene que ver el encierro, pero también porque es un libro para colorear y eso es muy atractivo para cualquier edad. “No esperaba el éxito, pero me dio mucho gusto. De hecho, hasta la fecha hay quienes me comentan que sus psicólogos les recomiendan mi libro para que se relajen. Y sí, se ha convertido en otra alternativa si no te gustan las mandalas”, agregó Alex.

El futuro…

Pese a la experiencia y la exposición, Alex piensa que todavía tiene mucho por aprender y perfeccionar, por lo mismo, quiere seguir estudiando, prepararse, aprender de los mejores, pues su meta es llegar a trabajar en Pixar o Disney, y ese sueño no suena tan alejado de la realidad.

Sus ilustraciones han tenido gran impacto entre los amantes de los cómics, pero también entre los amantes del deporte que vieron en la ilustración de Kobe Bryant un homenaje que se replicó en muchas partes; los niños calcan sus creaciones y gracias a su libro, su obra ha llegado a muchas partes de México y Estados Unidos. De hecho, ya hasta hizo una campaña para una famosa marca de cuadernos.

Así que sí, seguramente seguiremos escuchando mucho sobre él en el futuro no tan alejado. Aquí puedes ver el resto de su trabajo.

Guillermo del Toro, cof, cof, aquí tienes a un artista en potencia.