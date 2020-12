El rap de Alexander Acha y lo mejor de la memiza guadalupana 2020

Este 12 de diciembre y de manera oficial arrancó el famoso Guadalupe-Reyes, la época del año donde todo se convierte en descontrol y tragadera. O bueno, al menos así era antes de que el COVID-19 decidiera atacar al mundo entero y nos dejara sin las reuniones de fin de año, las posadas y todo eso que nos ofrecía el último mes del año.

Claro que este 2020 no habrá celebraciones ni reuniones de ningún tipo (en realidad, no tendrían que realizarse) gracias a la pandemia que vive nuestro país. Sin embargo, la gente no ha dejado que el ánimo decaiga, pues a través de los memes han encontrado una nueva forma de dar el banderazo de inicio a esta bonita tradición que terminará el 6 de enero con la rosca de reyes.

Itatí Cantoral y Alexander Acha protagonizan los mejores memes del Guadalupe-Reyes

Y es que este año no sólo Itatí Cantoral fue la protagonista de los memes guadalupanos 2020 gracias al recuerdo de su conocida interpretación a “La Guadalupana”, sino que ahora contó con un rival. Sí, hablamos de Alexander Acha y su rap durante las ‘mañanitas’ a la Virgen de Guadalupe de este sábado 12 de diciembre.

Si no se enteraron, resulta que el cantante hizo una interpretación en la Basílica para celebrar a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, a mitad de la rola decidió aventarse unas rimas que ni Eminem ni MC Dinero podrían haber realizado. Un hecho que obvio ha desatado muchas reacciones y memes en internet.

Y obvio acá se los dejamos

Como nosotros los queremos mucho y los queremos ver triunfar, acá les dejamos una fina y no pedida selección de los memes y reacciones que nos ha dejado el 12 de diciembre, con todo y la rapeada del señor Acha y hasta los homenajes a Itatí. Sin duda, una de las mejores maneras para arrancar el Guadalupe-Reyes:

¿Qué madres es esto? Pensé, haberlo visto todo, esto supera cualquier cosa. No pude escucharlo ni dos segundos. @ALEXANDERACHA pic.twitter.com/hmHtiHnZGC — Don Espectador (@DonEspectador) December 12, 2020

Eminem triste, porque hoy dejó de ser el único rapero blanco, ahora son dos, Alexander Acha y él. pic.twitter.com/YZaHf3cSkU — Christian De La Torre (@christiandlt_) December 12, 2020

Acabo de ver a Alexander Acha rapeandole a la virgen. pic.twitter.com/CsG0nfKkU1 — Alex Tejeda (@VaMoAle) December 12, 2020

Mi gfesita viendo rapear a Alexander Acha en las mañanitas pic.twitter.com/B8aObxGj41 — 🗣️Pop a 911 (@Fav21Rt) December 12, 2020

Si no me vas a cantar como Itatí Cantoral a la virgen mejor no quiero nada #ItatiCantoral pic.twitter.com/C7qlbfFJwU — El Terror (@El_T_e_r_r_o_r) December 12, 2020

“Sigan echando cohetes toda la noche, se escuchan mejor que las mañanitas de Itatí Cantoral” -La virgencita de Guadalupe pic.twitter.com/fkKyKn6AOz — EL SOLITO (@ElsolitoXXX) December 12, 2020

La Guadalupana con Itatí Cantoral.

Automáticamente yo: pic.twitter.com/oJBu4kSTLA — Diego (@Nio79250849) December 12, 2020

Alexander Acha anoche

La virgencita: pic.twitter.com/flEF5gAkRS — Arturo SM (@ArtSig) December 12, 2020

A estás horas, ya andaría iniciando el maratón Guadalupe-Reyes…era feliz y no la sabía 😜 pic.twitter.com/mFpVrlND3m — maxtli (@ahuizotl70) December 10, 2020

#TaylorSwift ya está lista para cantarle a la virgencita, dicen que cantará “La guadalupana” con #ItatiCantoral… pic.twitter.com/9AYxbRQbwy — Caru (@soyelcaru) December 11, 2020

La virgen viendo como llega itati cantoral a cantarle con mariachi 🙄😅😂😂 pic.twitter.com/UiAQJIGMO0 — artur (@pollo_star69) December 12, 2020

Itatí Cantoral ya lista para cantar La Guadalupana pic.twitter.com/1L2c01v7GO — Gab 🌝 (@1ergarcia) December 12, 2020

– Oye, ¿qué le pusiste a lo que estaba tomando Alexander Acha?

– Achis, nada ¿por?

– Ya le anda rapeando a la Virgen de Guadalupe #MañanitasAzteca pic.twitter.com/G5qe4PKyLh — Mau Malone. (@ArtuuroSG) December 12, 2020