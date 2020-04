¿Qué es ‘ÄLFÑ’? Esto se sabe sobre los mensajes de texto masivos que están causando pánico

Los mexicanos hemos vivido una semana bastante intensa en cuanto a cosas de internet (y la vida real) se refiere, pues entre rumores de meteoritos que caen en Nigeria, videos subliminales por parte del Canal 5 y el perro que come cereal con una cuchara, uno ya no sabe qué más esperar: ÄLFÑ.

Pues bien, a esa lista interminable agregaremos los misteriosos mensajes de texto que muchas personas han comenzado a recibir, los cuales tienen la palabra ÄLFÑ escrita en ellos y los cuales han comenzado a causar pánico entre los usuarios de la web.

Si no se enteraron del chisme resulta que desde ayer, jueves 2 de abril, muchas personas a través de redes sociales comenzaron a denunciar que en las últimas horas han recibido decenas de mensajes de texto con la palabra “ÄLFÑ”, los cuales provienen de números telefónicos distintos y que no saben con qué finalidad fueron enviados. Un caso que comenzó a despertar la paranoia de más de uno (y no los culpamos).

El día de hoy me han llegado mensajes bastante extraños a mi celular. Al googlearlo salen artículos en otro idioma; ¿Alguien sabe algo sobre esto? @Telcel #ALFÑ #ÄLFÑ pic.twitter.com/tJkbKlLm1D — Noé Peniche (@NAPF94) April 3, 2020

#ayuda, algo pasa con mi teléfono. Alguien sabe qué es? Me están llegando #SMS de diferentes números que solo dicen ALFÑ… Es el 3o que me llega hoy… pic.twitter.com/bkB5INjRt9 — Paulina Manrique (@manripau) April 3, 2020

Oigan neta no me dejan de llegar estos mensajes de ALFÑ o ÄLFÑ, en serio ya me asuste, no quiero ni abrirlos, los elimine todos y me llego otro en seguida. Ayuda pic.twitter.com/u82GWIJYha — Laura (@SoLauTello) April 3, 2020

Y bueno, entre que muchos ya afirmaban que estos mensajes se trataban de una señal más del apocalipsis, el tren del mame de “ALFÑ” llegó hasta los oídos de la Policía Cibernética de Sonora, quienes se pusieron a chambear y a través de su cuenta de Twitter detallaron que al parecer todos los mensajes se trataban de un error de QBOCel, un proveedor de telefonía celular, el cual afectó a usuarios de otras compañías de telefonía móvil en México.

Si recibes un mensaje de SMS con estos caracteres #ÄLFÑ no te alarmes al parecer se trata de una falla en el proveedor de telefonía celular QBOCEL está afectado a usuarios de las otras compañías de telefonía móvil en México con estos envíos. pic.twitter.com/0LiLNFc2Ui — Unidad Cibernética SSP Sonora (@cibersonora) April 3, 2020

Eso sí, aunque la Unidad Cibernética SSP Sonora no detalló en qué consistió esa falla por parte de QBOCel, ni cómo fue que el proveedor consiguió los números de otras compañías telefónicas que operan en nuestro país, un usuario de Twitter llamado Jonathan García realizó un análisis con varios números telefónicos desde los que se enviaron los mensajes de “ÄLFÑ”, confirmando que éstos sí pertenecen a QBOCel.

Echenle la culpa a #QBOCEL, todos los números que mandan el mensaje #ÄLFÑ son de esa compañía. Lo pueden comprobar en https://t.co/ZjXrHbVTZW ingresando el número en “Número Nacional”. pic.twitter.com/dTD83VIVTm — Jonathan García (@JoGarWeb) April 3, 2020

¿Podemos decir que el misterio está resuelto? Pues al menos sí, por ahora, aunque definitivamente QBOCel tendrá que contestar muchas preguntas después de este incidente con los mensajes de texto masivos. ¿A cuántos de ustedes les llegó el mensaje de “ÄLFÑ” y en qué estado de la república sucedió? 😱