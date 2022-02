¿Y sí sirven? Alfredo Adame da clases de defensa personal en programa de televisión y JAJA

Bueno, al menos fueron gratis… Luego de la pelea que protagonizó en plena vialidad con una supuesta pareja de ‘montachoques’, Alfredo Adame ha sido una de las personas que más han dado de qué hablar en el mundo de internet. Sobre todo porque muchos ponen en duda su habilidad en las artes marciales.

Según su versión de la pelea que lo volvió viral en internet durante los últimos días, Adame no hizo uso de sus habilidades en el Taekwondo ni el Karate porque no quería ir a la cárcel, ya que asegura se encuentra en el Registro Nacional de Cintas Negras, y si lo cachan haciéndole daño a alguien se puede ganar hasta 15 años en prisión.

Alfredo Adame sigue duro y dale con que sí le sabe a las artes marciales

La neta a muchos eso se nos hizo puro choro justificador ya que luego de ver los videos fue inevitable quedarnos con la idea de que Alfredo Adame perdería hasta una pelea de secundaria pública diurna. Eso al parecer no le ha gustado nada al conductor que en los últimos días lo hemos visto tratando de limpiar su imagen de todas las formas posibles.

La más reciente fue en el programa de televisión ‘Venga La Alegría’, donde Alfredo Adame dio una demostración de sus habilidades y hasta ofreció consejos de defensa personal a quienes lo vieron. Porque claro, uno nunca sabe cómo ni cuando va a protagonizar una pela en medio de la vialidad.

Hasta dio una clase en televisión nacional

En compañía de un maestro en artes marciales, Alfredo Adame hizo gala de sus habilidades no sin antes recordarle a la gente que lo mejor que podemos hacer en una pelea es no pelearnos (síganlo para más consejos): “Nunca me debí haber bajado del carro… si viven una situación similar: no se deben de bajar, porque ve a saber qué traigan”, dijo el conductor.

“Yo no utilicé las artes marciales, hay que evitar el conflicto. En las artes marciales, la primera ley que te enseñan es que la victoria no está en la contienda sino en evitarla”, agregó Adame que después dio unos consejos de maniobras para utilizar en caso de un asalto (las cuales probablemente nadie se atreva a utilizar en un momento como ese).

¡Alfredo Adame nos acompañó en #VLA para darnos una clase de defensa personal para evitar ser atacados en la calle! 🙌🎉🥋📺 #TamalesVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/6pwppoe2sE — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 2, 2022

Y bueno, parece que el tema de Adame seguirá dándonos tela de donde cortar. Algo que quizá hubiera causado la pelea no realizada con Carlos Trejo y otros sucesos en donde lo hemos visto involucrado…