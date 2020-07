Fíjate, Paty: Alfredo Adame y Laura Bozzo se agarran del chongo en vivo y el internet explotó

Parece que este señor no entiende… A Alfredo Adame últimamente no lo recordamos por sus extraordinarias actuaciones en telenovelas o por su trabajo en conducción, este personajazo en los últimos años ha dado de qué hablar por agarrarse a catorrazos con quien se le ponga enfrente. No importa si es alguna personalidad de la farándula mexicana o hasta un reportero, Adame sólo busca quién se rife un tiro con él.

No se nos puede olvidar el pleito casado que traía con el ghosbuster de nuestro país, Carlos Trejo, que durante meses nos trajo al pendiente del chisme. Entre declaraciones, amenazas, provocaciones y hasta uno que otro botellazo, este par iba a arreglar todas las broncas que traen desde hace años como los ‘verdaderos machos’ con una pelea a muerte. Sin embargo, solamente nos dejaron vestidos y alborotados.

Alfredo Adame viene recargado este 2020

Después de decepcionarnos porque Alfredo Adame y Trejo no se hicieron ni cosquillas, ambos nos regalaron un par de carcajadas cuando decidieron cambiar los puños por las rimas, enfrentándose en una sangrienta batalla de rap. Desde entonces, Adame se ha mantenido vendiendo caretas para que el coronavirus te haga los mandados y diciendo que Steven Spielberg quiere trabajar con él. Sí, no es broma.

Pero ahora, vuelve a dar la nota por lo que mejor que sabe hacer, agarrarse del chongo con quien sea. Y en esta ocasión no eligió a cualquier persona, pues se puso con Sansón a las patadas, con la ‘abogada de los pobres’ y reina de los carritos sandwicheros: Laura Bozzo, en un tiro donde hubo de todo, y por acá les contamos qué demonios fue lo que se dijeron los dos.

¿Qué fue lo que pasó entre Alfredo y Laura?

Resulta que esta finísima persona fue el invitado en el programa que la señorita Laura está transmitiendo en Unicable junto a otras dos personalidades de la televisión mexicana, jiar jiar: Carmen Campuzano y el Dr. Del Villar. Antes de entrar de lleno con el tema del día –que era famosos acosados en las redes– y escuchar la opinión de los otros dos especialistas , Laura quería que Alfredo Adame aclarara por qué la trae con ella desde hace varios años.

Adame sin pelos en la lengua, dijo que no le simpatizaba Laura porque en algún punto cuando él quería ir por una alcaldía en la CDMX, ella dijo que le daba asco. Más tarde, Alfredito citó una frase que comenzó todo: “las palabras son como una bala, una vez que salen del cañón no tienen regreso” y a partir de ahí, comenzó el agarrón de chongo más épico que veremos este 2020.

La cosa apenas se ponía buena…

Después, Laura Bozzo corrigió al karateka favorito de muchos, diciendo que ella se refería a que en su propia experiencia, ninguna persona que tiene que ver con la farándula se debería meter en la política. Alfredo Adame insistió en que la señorita Laura se refería a él y más tarde la presentadora mencionó que los políticos deberían ser personas preparadas, no cualquiera que se aproveche porque sale en la televisión.

A partir de ahí la cosa se puso color de hormiga. Laura aprovechó para decirle una que otra cosa que le traía guardada a Alfredo, pues afirmó que era misógino y que atacaba a las mujeres. Adame no se dejó y en tono serio le dijo a la ‘señorita’ y citamos: “Te voy a dar un millón de dólares si tú me paras aquí a una mujer a la cual yo le haya pegado, haya ofendido, haya denostado, humillado. A las damas como damas, y a las otros como se merecen”.

Laura Bozzo corrió a Alfredo Adame

Para no hacerles el cuento más largo, ambos se engancharon con broncas personales. A Adame se le ocurrió pedir que corran a Laura Bozzo del país, pues la tachó de ignorante por dar opiniones sin conocer todas las cosas que hay alrededor. “A mi me das asco tú porque tu imagen es realmente asquerosa, tú me das asco a mi, ¿qué te parece?, ah verdad, ¿de qué estás hecha para que no te duela”, dijo Alfredito.

Finalmente, Laura Bozzo pidió a Alfredo Adame que se retirara del programa porque a una persona que le da asco ella no debería estar en su show. Antes de salirse cabrío del set y quitarse el micrófono él solito, Adame concluyó su espectáculo diciendo: “Me retiro de tu programa porque me das asco, gracias a todos”. A continuación les dejamos el video del momentazo:

La memiza del agarrón entre Bozzo y Adame no se hizo esperar

La bronca entre Laura Bozzo y Alfredo Adame dio de qué hablar en redes sociales, pues además de que estos personajazos siempre están en medio de la polémica, lo que se dijeron fue cosa seria. Por un lado hubo quien defendió al actor y presentador por supuestamente decir lo que muchos en México opinan sobre ella, pero también aparecieron los que le tiraron esquina a la peruana porque ya no soportan a Adame.

Afortunadamente, los ganadores de todo este chisme somos nosotros, pues a raíz del agarrón de este par, salieron un montón de memes que nos hicieron el día y hasta la semana. Como sabemos que quieren verlos todos, acá les dejamos los mejores memazos y reacciones al tiro entre Alfredito y Laura.

