Alimentos congelados, ¿cómo saber si son de buena calidad?

Seguramente te ha pasado que entre las prisas, la falta de tiempo o simplemente por practicidad has estado [email protected] en comprar carne congelada, ya sea de res, cerdo, pollo o pescado, por mencionar algunas, pero a la mera hora te arrepientes. Y claro, es que existen un sinfín de mitos alrededor de estos productos: que si son altos en sodio, que si es mejor consumirlos frescos, que si están altamente procesados… blah blah blah. Pues hoy, querido sopilector, te venimos a contar todo sobre estos alimentos. ¡Agárrate!

¿Fresco vs congelado?

Que no te digan, que no te cuenten. No hay nada más fresco que lo congelado (y no, nos referimos al corazón de tu ex). Ahí te va: la carne que es congelada a -40 grados conserva todos los nutrientes, minerales y vitaminas, así como su sabor por un tiempo más prolongado. ¡Sí, así como lo lees! Pero ojo, no es un congelador como el de tu casa, es un proceso ultrarápido, ya que pasan por una técnica de congelado individual (IQF) la cual crea minúsculos cristales que conservan las propiedades de los alimentos, en su punto máximo de frescura.

Menos desperdicio

Generalmente los productos congelados contienen empaques que son sellados al vacío, ¿qué significa esto? Que al empacar se elimina la totalidad del aire en su interior y esto aumenta la vida de los alimentos. Otra de las ventajas es que estos empaques puedes descongelarlos de volada colocándolos durante 30 minutos en un recipiente con agua fría. Además, es mucho más práctico porque solo utilizas las porciones que vas a ocupar y el resto puedes guardarlo otro guisadito o guardarlo para echarte tus taquitos en otra ocasión.

De la granja al congelador

Existe una marca que selecciona cuidadosamente la calidad de sus productos. ¿De qué manera? Su carne proviene de los mejores criaderos de Estados Unidos y obvio de nuestro país, que no es por nada, pero podemos presumir que en México se produce uno de los mejores ganados en todo el mundo, y no solo eso, su principal diferenciador es que añejan la carne durante 17 días, lo que le da un sabor inigualable. ¿De quién estamos hablando? De meatme

Variedad y calidad

En meatme encontrarás más de 400 tipos de productos que incluyen carne de res, pescado, cerdo, aves, y hasta proteínas exóticas. Y también si lo tuyo no es entrarle a la cocina, también cuentan con platillos listos para calentarse. Te recomendamos echarle un ojo a su página para que te des una idea de los productos que ofrecen, desde lo orgánico hasta libres de antibióticos, pesca de cultivo o salvaje. Ah, y cuentan con chefs, colaboradores y recetas en línea para que compres con toda la seguridad. Si es meatme, es calidad.