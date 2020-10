‘Among Us’: Lo que sabemos sobre el jugador que apoya a Trump y está hackeando partidas

¿Ven por qué no podemos tener nada bonito?… ‘Among Us’ ha sido uno de los videojuegos que más han dado de qué hablar en los últimos meses, esto gracias a la popularidad adquirida este 2020. Fama que lo ha convertido en el rey de las descargas, usuarios, y hasta las visitas en páginas para adultos (es en serio).

Como ya saben este videojuego permite a los usuarios jugar con personas de todo el mundo, esto dependiendo del servidor (Asia, Europa o Norteamérica) y del idioma que elijan. Si bien al principio muchos vieron en ‘Among Us’ un lugar donde uno podía hacer nuevos amigos o hasta conseguir pareja, parece que otros ya están involucrando a la política.

Alguien está hackeando las salas de ‘Among Us’ para hacerle propaganda a Trump

Lo decimos porque en los últimos días varios usuarios han reportado la presencia de un hacker que está entrando a las partidas de ‘Among Us’ para fastidiarle la vida a los demás jugadores. Y no porque el sujeto en cuestión sea un impostor y se la pase saboteando a todos, en realidad es que este tipo está haciendo spam con mensajes de apoyo a Donald Trump.

A sabiendas de que las elecciones presidenciales de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina, un sujeto identificado como Eris Loris ha comenzado a apoyar a Trump de la manera más molesta posible: Controlando los chats del juego y hackeando la interfaz para que las personas no puedan jugar. Esto sin mencionar que amenaza a los usuarios. ¡¿Cómo?!

Y amenaza con destruir dispositivos en donde las personas juegan

Si esto les sucedió en los últimos días, les explicamos en qué consisten las artimañas de Eris Loris: El sujeto ingresa a las partidas públicas de ‘Among Us’ (dicen que la mayoría de las veces es en las que tienen el chat en inglés) y comienza hackeando el chat del juego con mensajes racistas y expresando su apoyo al conocido presidente naranja.

El mensaje en cuestión dice lo siguiente: “Suscribete a Eris Loris en YouTube (o hackearé tu dispositivo)…. las vidas blancas importas (las negras no). Trump 2020”, se lee en el mensaje/amenaza de Loris que viene acompañado de un enlace de Discord, plataforma que muchos usuarios utilizan para jugar ‘Among Us’ y otros títulos.

Los desarrolladores de ‘Among Us’ están al tanto de la situación

Pero como la maldad de Eris Loris parece no tener límites, este sujeto también arruina las partidas al dejar las pantallas de los jugadores en color negro. Es decir, tu personaje sigue apareciendo en el juego, sin embargo, no te aparecen los demás gráficos y tampoco puedes hacer nada por lo que es necesario reiniciar el videojuego y volver a ingresar.

Cabe mencionar que InnerSloth, el desarrollador de Among Us, mencionó que ya está al tanto de lo que ocurre con Eris Loris y el juego, por lo que están trabajando en una especie de parche para evitar que este sujeto siga molestando a los jugadores y reparta su spam político que nomás le interesaría ver al mismísimo Trump (porque uno no se mete a jugar pa’ hablar de política, no inventen).

Sip yo también fui atacada por eris loris un hacker del amongas pic.twitter.com/NbUgGhUA3X — Gotlie unu (@goli134) October 23, 2020

Este tal Eris Loris esta hackeando todos los servers de among us hace ya 1 dia que esta haciendo esto.

Estaba jugando de lo más normal, cuando de pronto el server donde me encontraba me sacó, entonces intente ingresar a otro, #erisloris pic.twitter.com/M6MB3xEQfG — Melizabeth4ever (@melizabeth4ever) October 23, 2020

Wtf man nos pasó dos veces

Se pone todo en negro y empiezan a mandar esto

Con @LaPutaDeZen buscamos a ese tal Eris Loris y hay varios vídeos que dicen que hackeó Among Us y todos son de hace poco

Pienso pic.twitter.com/b1KNjzEW9J — 「Kᥱιth✞」🐝 ;; 🍜 (@basuralternativ) October 23, 2020

Piden a los usuarios jugar con amigos (por el momento)

Mientras tanto, los desarrolladores –y como nuestras mamás nos lo decían a los 8 años– piden a los jugadores que jueguen en partidas privadas y sólo con amigos de confianza (de esas salas en las que sólo puedes ingresar con el código en cuestión), esto para evitar este tipo de mensajes spam.

Además, le recuerdan a los usuarios que no abran los enlaces que aparezcan en el chat, pues pueden ser maliciosos. ¡Ahora sí hay que encontrar al verdadero impostor!