La broma que llevó a la ‘Angelina Jolie iraní’ a ser condenada a 10 años de cárcel

Fatemeh Khishvand, también conocida en internet como Sahar Tabar, es una joven de 19 años originaria de Teherán, la capital de Irán, que hace no mucho se hizo famosa en internet gracias a fotografías donde dejaba ver el supuesto cambio drástico al que se sometió con tal de ser “la doble iraní de Angelina Jolie”.

Labios enormes, pómulos demasiado marcados y ojos prominentes eran algunas de las facciones que Khishvand según modificó con tal de parecerse a la actriz y activista estadounidense. Las fotos posteadas a través de sus redes sociales, donde parecía un zombie, eran la prueba del daño que podía causar la adicción a la cirugía plástica, sin embargo, nadie se imaginaba que todo era una mentira.

Sahar Tabar nunca pasó por un bisturí y sólo se ayudaba del maquillaje y la edición para armar sus polémicas fotografías, algo que confesó en octubre del año pasado cuando fue detenida por los delitos de corrupción y por faltarle al respeto a la República Islámica al mentir sobre su aspecto físico.

La joven fue ingresada a la cárcel de Sashr-e Rey, una prisión de Irán famosa por su maltrato hacia las reclusas, y desde entonces se le negó la libertad domiciliaria. De hecho una pequeña esperanza llegó en abril de este año cuando Fatemeh Khishvand se contagió de COVID-19, pero las autoridades del país sólo la enviaron al hospital para que se recuperara y luego trajeron de vuelta a la cárcel.

Hace un par de días el abogado de la llamada ‘Angelina Jolie iraní’ dio a conocer que su clienta recibió una condena de 10 años de prisión. Si bien la noticia no es la mejor de todas, los jueces quitaron a Khishvand dos de los cuatro cargos por los que se le acusaba, por lo que esperan un indulto para que la jovencita pueda regresar lo más pronto posible a casa.

Aunque a Fatemeh Khishvand se le señaló de recibir ingresos a través de las redes sociales y mentir sobre su aspecto, en Irán su caso causó mucho revuelo, pues aseguran que su delito más grande fue no acatarse a los moldes impuestos a las mujeres en dicho país. Todo podría estar tomando tintes de violencia de género.

Masih Alinejad, una reconocida activista iraní que apoya la causa de las mujeres y denuncia la represión que sufren en su país, ha pedido a Angelina Jolie que intervenga en el caso y utilice su voz para ayudar a la joven de 19 años que se encuentra en la cárcel por una broma que se le salió de las manos sin imaginar las consecuencias.

“La República Islámica tiene una historia de atormentar a las mujeres. Necesitamos estar unidos contra este apartheid de género”, indicó la activista en su cuenta de Twitter.

I call on Angelina Jolie to help an Iranian 19-year-old girl who received 10 years prison sentence for using makeup & Photoshop to turn herself into Angelina.

Islamic Republic has a history of tormenting women. We need to be united against this gender apartheid pic.twitter.com/Z5Y8yMsY76

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) December 11, 2020