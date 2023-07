Así pueden hacer sus fotos con IA para saber cómo se verían embarazadas

Por qué debes saber esto En TikTok se han vuelto virales esos videos donde mujeres muestran fotos de cómo se verían embarazadas, así que acá les contamos cómo pueden hacer sus propias imágenes.

La Inteligencia Artificial (IA) se ha convertido en una gran herramienta cuando de imaginar futuros alternos se trata, pues nos permite plasmar cualquier idea que se nos venga a la mente. Y si no, pregúntenle a las personas que postean fotos de cómo se verían embarazadas.

Si son como nosotros que se la viven todo el día en TikTok (es broma, pero si quieren no es broma), seguramente ya se toparon con ese trend viral donde, al ritmo de la canción “Rosa Linn”, las chicas (en su mayoría) publican imágenes de cómo se verían embarazadas.

Así se vería una sopibecaria embarazada, según la IA. Foto vía: Remini

En TikTok varias personas publican cómo se verían si estuvieran embarazadas

Si no saben de lo que hablamos, este trend de TikTok básicamente consiste en hacer un video con varias imágenes donde la persona en cuestión aparece embarazada. Las fotos tienen un fondo color rosa con otros colores y parecen sacadas de una sesión fotográfica.

Por su parte, las mujeres (u hombres, porque algunos ya se aventuraron a hacerlo) salen vestidas con un vestido blanco y agarrando su pancita. Aunque claro, como lo mencionamos al inicio de esta nota, todas estas imágenes están hechas con IA.

Las imágenes que muestran cómo te verías embarazada son hechas con IA

Si ustedes quieren subirse a este trend de TikTok o simplemente les dio la cosquilla de ver cómo se verían si decidieran tener un hijo, acá les contamos cómo es que pueden crear sus fotos de embarazo (así como vestidas de novia o simulando estar de viaje) con ayuda de la IA.

Primero que nada deben saber que estas fotos se hacen con ayuda de una aplicación –disponible tanto en versión web como en la de teléfono– llamada Remini, la cual pueden encontrar tanto para sistema de iOS como para el de Android.

La app Remini está disponible para iOS y Android. Foto: Apple Store

La IA te pide varias selfies para poder generar las imágenes de la persona embarazada

Esta app es de paga, aunque te da una prueba gratis de varios días. Nosotros al descargarla le pusimos la prueba gratis y después cancelamos la suscripción, pues de no hacerlo el plan se activa automáticamente y cuesta 229 pesos mexicanos a la semana (así que no se les vaya a pasar a menos que quieran pagar).

Después de eso tienen que seleccionar la opción “Generar fotos”, donde deberá subir un par de selfies (de 8 a 12 de ellas) para que la IA pueda identificar bien los rasgos de su rostro y genere las imágenes que buscan.

La app te pide algunas selfies para poder generar tus imágenes de cómo te verías embarazada. Foto vía: Remini.

Se hace con una app de paga llamada Remini

Una vez que tengan seleccionadas sus selfies (las cuales deben de cumplir con los parámetros que les pide la app, como salir en lugares iluminados y donde no haya más personas), le dan click a “Continuar”, escogen su género y después eligen el modelo de fotos que quieren.

Foto vía: Remini

En el caso de este trend, escogeremos el modelo de fotos de embarazo. Al seleccionar la plantilla le dan en “Usar esta imagen de modelo” y posteriormente esperamos a que la IA haga su magia, algo que al principio tarda muchos minutos al principio.

La imagen de modelo para este trend es el de embarazo. Foto vía: Remini.

Puedes crear tantas fotos como quieras, con ayuda de la IA

Una vez que termina el proceso, Remini te da seis fotos de cómo te verías embarazada. Claro que si algunas de las imágenes no te convencen (porque he de admitir que en mi caso, en unas fotos ni me parecía), puedes darle la opción de generar más fotos.

Y sí, estas nuevas imágenes creadas con la app de IA serán diferentes a las primeras, así que puedes darle refrescar cuantas veces quieras hasta que tengas fotos que te hagan decir “parece tan real que me da miedo”.

Remini tarda un poco en generar las imágenes de IA la primera vez que la usas. Foto vía: Remini

Como les comentamos, esta app tiene diferentes imágenes de modelo: desde unas donde puedes verte como si estuvieras de viaje, hasta otras donde puedes hacer fotos de IA para tu curriculum o incluso, donde te deja apreciar cómo te verías el día de tu boda.

Cabe mencionar que las políticas de privacidad indican que la información de los usuarios está segura y no se comparte con terceros a menos que el usuario quiera o en casos de situaciones legales. Eso sí, recuerda que la transacción de información en internet nunca es 100% segura.

También puedes ver cómo sería si te vistieras de novia. Foto vía: Remini.

Ahora sí que queda en cada quien intentarlo, aunque esta herramienta de IA para ver cómo se verían las personas embarazadas nos hace decir “muy interesante, pero muy extraño”. ¿A ustedes qué les parece?

