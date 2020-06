¿Aún sabré ligar? Checa cómo Bumble puede ayudarte pa’ que no pierdas práctica

Día noventa mil de la cuarentena: ¿aún sabré ligar? El encerrón ha sido más difícil para unos que para otros, y es que el encierro siendo soltero… está canijo; posoye, no solo de pan viven el hombre y la mujer. Si de por sí andar de forever alone para muchos es difícil en una vida cotidiana, ahora imagínate estamos viviendo en carne propia ser forever alone x1000 sin poder salir a conocer gente. Con cuarentena (o sin ella), adentrarse al imprescindible mundo del dating siempre trae consigo nuevas experiencias. Si desde ya te entró la curiosidad, ve descargando Bumble aquí mientras lees de qué va este rollo.

Qué es y cuáles son las ventajas de Bumble

Bumble es una app que mayormente se conoce por su modalidad ‘de ligue’. Bumble Date nace en el 2014 y fue creado por una visionaria mujer, Whitney Wolfe Herd, fundadora y CEO de esta app. Con la intención de crear un espacio más seguro para mujeres, Wolfe creó la app especialmente para que las mujeres den el primer paso: si hay un match (o sea, interés recíproco) entre dos perfiles, la mujer tiene la ventaja de ser la iniciadora de la conversación. Si hay un match con personas del mismo género, entonces cualquiera puede iniciar la plática.

Pero no solo sirve para ligar: Bumble BFF y Bumble Bizz

Lo que hace de Bumble una app aún más amable, segura, diversa y respetuosa, es que no solo tiene la finalidad de que encuentres a tu media naranja, aunque sea por una noche, sino que puedas encontrar amigos nuevos o incluso hacer networking de una manera mucho más informal.

Imagínate que te mudas a otra ciudad, te vas de intercambio a otro país o te cambian de chamba ¿cómo encontrar con quién ir a da el rol? para eso es Bumble BFF. Esta modalidad tiene el objetivo de que hagas nuevos amigos, así de simple.

Ahora bien, igual y lo que buscas es conocer más gente para beneficio profesional, hacer Networking puede ser difícil para muchos presencialmente, ya sea por falta de oportunidades y espacios, y Bumble Bizz lo democratiza un poco, poniendo al alcance de tu mano una opción más para entablar conversaciones con personas afines a tu carrera o profesión. ¿Qué tal?

¿Tú ya has probado Bumble? ¿te atreverías a tener una cita virtual? Queremos conocer tus historias de Bumble.