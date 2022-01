Arrestan a mujer por crear cuentas falsas de Instagram para acosarse a sí misma y culpar a su ex

Ese nivel de toxicidad ni Chernóbil… Todos hemos conocido casos de personas que crean cuentas falsas en Instagram u otra red social para poder stalkear a gusto a sus ex novios/as, pues aunque la relación ya terminó ellos quieran saber si sus exes ya le dieron vuelta a la hoja o si están haciendo cualquier otra cosa que les llame la atención.

Sin embargo, pocos casos son como los de Courtney Ireland-Ainsworth, una mujer que fue arrestada por las autoridades del Reino Unido luego de descubrir que se creó varias cuentas falsas para atacarse a sí misma y poder acusar de hostigamiento a su ex novio. WTFFFF?!

Una joven terminó con su novio y decidió acosarse a sí misma en Instagram

De acuerdo con medios locales, Courtney terminó con su entonces novio, Louis Jolly, a mediados de 2020. En lugar de tomarse el tiempo para sanar y reflexionar, esta chica de 20 años decidió abrir cerca de 30 perfiles falsos (en los meses de julio a diciembre de ese mismo año) para atacarse a sí misma.

Sí, leyeron bien. Esta jovencita decidió mandarse mensajes desde las cuentas falsas para hacer creer a todos que su ex la amenazaba con apuñalarla o herir a sus familiares y amigos. Pero la cosa no sólo quedó en texto, ya que Courtney Ireland-Ainsworth incluso se grabó y mandó videos para parecer que su ex la acosaba en todos lados.

Su ex novio fue arrestado en varias ocasiones y hasta le pusieron una orden de restricción

La jovencita le contó a su mamá de lo que ocurría y denunciaron a Louis ante las autoridades, pues según Courtney su ex novio también había arrojado cosas a su casa e incluso aventó un ladrillo en la casa de su abuela. Todo esto obvio era mentira, sin embargo, las autoridades le creyeron y detuvieron a Jolly en seis ocasiones.

El pobre sujeto pasó 81 horas bajo custodia, perdió su trabajo debido al escándalo y tuvo que usar un brazalete de localización. Si no fuera suficiente, tenía toque de queda de 12 días al día y hasta le pusieron una orden de restricción para que su ex novia estuviera a salvo.

Pero gracias a una investigación se supo la verdad sobre las cuentas de Instagram

El plan de Courtney Ireland-Ainsworth funcionó a la perfección hasta que los investigadores pidieron la información de las cuentas falsas a Meta, propietario de Instagram. Fue ahí donde las autoridades descubrieron que las cuentas con amenazas a la joven se habían creado en el mismo domicilio donde ella vivía, por lo que procedieron a arrestarla.

A Courtney no le quedó más que revelar su red de mentiras y confesó todo lo que había hecho contra Louis Jolly por dejarla después de dos años de relación. Algo que al final le afectó más al chico, pues ahora sufre ataques de pánico, y tiene que tomar antidepresivos.

Por su parte, la ex novia pasará una sentencia de diez meses de prisión y deberá respetar una orden de restricción de diez años. Una sentencia que su defensa consiguió al argumentar que Courtney es muy inmadura y tiene un trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) “complejo”, el cual la lleva a tomar decisiones así. ¿Qué tal?