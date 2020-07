Arrestan a Ghislaine Maxwell, acusada de reclutar menores para Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein fue un multimillonario que formó parte de la élite de Estados Unidos durante más de tres décadas. Tuvo relación de amistad con varias personalidades de las cúpulas más altas de poder como el ahora presidente Donald Trump, y quien se dijo ser su pareja amorosa y socia, la británica Ghislaine Maxwell.

Pero al mismo tiempo, el nombre de Epstein se relacionó con la controversia. En dos ocasiones, en 2007 y 2019, Epstein enfrentó cargos por delitos sexuales como prostitución de menores, solicitud de prostitución, tráfico y pedofilia. En el mes de julio de 2019, el millonario enfrentaría argos por estos delitos que se realizaron entre 2002 y 2005 en los estados de Florida y Nueva York. Pero unos días después, el 10 de agosto, Epstein apareció muerto en su celda y la justicia se quedó suspendida.

El arresto de Ghislaine Maxwell

Sin embargo, hoy vuelve a ser tema de conversación a partir de que se reporta el arresto de Ghislaine Maxwell por el FBI bajo cargos que van en relación al tema de Jeffrey Epstein. “Fue arrestada en la costa este en relación a los cargos de Epstein y se espera que se presente en una corte federal más tarde“, esto de acuerdo de NBC News (vía The Guardian). Y de acuerdo con The New York Times, el arresto de Maxwell se dio en New Hampshire.

Ghislaine Maxwell ayudó a Epstein a construir una enorme pirámide donde se reclutaban menores de edad para “dar masajes” al mismo Epstein y algunos de sus socios y amigos. Pero en realidad, cientos de niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años, fueron víctimas de abuso y tráfico sexual. Ghislaine reclutaba a algunas de estas víctimas, y las convertía en reclutadoras a cambio de dinero.

Por ahora y de acuerdo con AFP, la excolaboradora del multimillonario Jeffrey Epstein que por años lo ayudó dentro de esta enorme red, enfrentará seis cargos por tráfico sexual de menores.

Una pirámide de tráfico sexual

Llevaban a las víctimas a la mansión de Epstein y Ghislaine Maxwell en Palm Beach, por ejemplo, y ahí les pagaban 200 dólares por dar masajes a hombres mayores. Algunas de ellas tenían que desnudarse mientras realizaban los masajes y la mayoría tenían que realizar otro tipo de actividades sexuales.

Ghislaine Maxwell es hija del magnate de los medios de comunicación, Robert Maxwell. Durante muchos años ha sido identificada como una de las socias de Epstein y como responsable directa de los delitos sexuales por los que se le acusó, pues ayudó a construir la pirámide de tráfico sexual de menores, al mismo tiempo que presentó celebridades y empresarios poderosos a Epstein para que escalara a nivel social.