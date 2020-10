Travesura nivel: Arrestan a un niño de 11 años por robar y estrellar el camión de su escuela

¿Qué fue lo más loco que hicieron en la primaria? Puede que se hayan saltado clases, se les olvidó la tarea o quizá justo cuando llegaron al salón de clases se acordaran de la dichosa cartulina. Pero estamos seguros que ninguna de sus experiencias y travesuras durante esa época de sus vidas se compara con lo que este niño de 11 años hizo, pues así como si se tratara de Grand Theft Auto –quitándole la violencia–, tomó el camión de su escuela y volvió locos a los policías.

Esto ocurrió en Baton Rouge, la capital y la ciudad más poblada de Louisiana. Resulta que a un pequeño de la escuela primaria Progress Head Start se le hizo muy fácil llevarse el camión en el que transportan a todos los estudiantes hasta sus casas. No sabemos cómo ni por qué, pero justo cuando se subió al autobús, las llevas estaban pegadas, así que aprovechó el momento para poner a prueba su destreza frente al volante.

El niño enloqueció a los policías

De acuerdo con WAFB, el niño no identificado arrancó y comenzó a dar vueltas por las calles de la ciudad el pasado 10 de octubre, hasta que la policía recibió el reporte de que alguien estaba conduciendo un camión escolar. Por supuesto que los oficiales pusieron manos a la obra, porque básicamente era sábado y las escuelas están cerradas en fin de semana, por no mencionar que las clases se están llevando en línea, pero se llevaron una enorme sorpresa cuando dieron con el autobús.

La policía le pidió a la persona que iba manejando que bajara del vehículo, y al acercarse se dieron cuenta que un pequeño es el que estaba paseando en el camión. Lo que siguió, según las autoridades, fue una intensa persecución de 45 minutos por las calles mientras las autoridades intentaban a toda costa que se entregara y no pasaría nada más, pero no, este chico aceleró e incluso aseguran los elementos que se burló de ellos mientras lo perseguían.

Por acá pueden ver un video que Joy Gradney, un hombre que andaba por ahí alcanzó a grabar justo en el momento en que la policía perseguía a este niño. Vamos con las imágenes:

Al final, el pequeño terminó arrestado

El niño pensó que su plan era perfecto, pero no contaba con que en su camino se atravesaría un árbol, con el cual terminó estampándose y fue la única manera en que la policía lo pudo detener. Afortunadamente para él, no salió herido pero sí lo esposaron y toda la cosa, además se lo llevaron y lo ficharon por cargos de robo de un vehículo, fuga con agravantes, daños a la propiedad y asalto con agravantes.

Por si esto no fuera suficiente, la policía dice que también chocó con otros 3 vehículos en el camino, pero nadie resultó seriamente herido. Hasta el momento no se sabe qué pasará con el pequeño pero, ¿qué estaba haciendo este chico en una escuela durante el fin de semana? (considerando que aún están cerradas por la pandemia) y sobre todo, ¿quién dejó las llaves del camión pegadas? Es un misterio que al parecer, no podremos resolver… 🤔