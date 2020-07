Esto es el colmo: Asaltan a perrito que repartía encargos en esta cuarentena

Si en algo estamos de acuerdo es que la delincuencia no tiene límites, pues siempre se las arreglan para sorprendernos y para mal. Pero en esta ocasión, si nos dejaron con el ojo cuadrado porque no sólo son capaces de pasarse de lanza con los humanos, también con los animales, pues asaltaron a un perrito cuya única labor es llevar el mandado hasta las casas de sus clientes.

Esta es la historia de Eros, un doggo labrador de ocho años que vive en Medellín, Colombia y que desde hace algunos años se volvió viral por tener una tarea muy particular. Este can trabaja como repartidor de pedidos en la tienda que atienden sus dueños, llevándole en una canasta a los vecinos del barrio Robledo Tulipanes las compras que piden por teléfono. Una maravilla, ¿no?

En vista de que la situación por el coronavirus obligó a muchas personas a tener que encargar sus pedidos, este perrito tuvo mucha más chamba en los últimos meses, pues los vecinos no querían salir ni a que les diera el Sol. Los que más solicitan sus servicios son los adultos mayores, quienes piden que este doggo les lleve hasta sus casas comida y víveres, evitando así exponerse al COVID-19.

A pesar de que la situación por la enfermedad no mejora, para los dueños de Eros el contar con él significó un verdadero alivio, pues las compras siguieron gracias a él. Sin embargo, y lamentablemente no todo podía ser perfecto, pues la delincuencia hizo de las suyas y aunque ustedes no lo crean, este bello labrador fue asaltado.

La delincuencia no perdonó a este perrito

De acuerdo con medios locales, el pasado 10 de julio el perrito andaba haciendo su trabajo, repartiendo los pedidos de todos los clientes junto a su dueña. Sin embargo, la mujer tuvo que regresarse porque se le había olvidado algo y detrás de ella iba el querido Eros, quien por la prisa dejó la canasta con la que hace sus entregas, la cual tenía algunas cajetillas de cigarros y víveres.

Según Mauricio López, uno de los dueños del doggo, el ladrón se llevó hasta la canastilla con la que el perro chambea. Y si se estaban preguntando por la salud de Eros, afortunadamente el perro está muy bien y esto solamente fue un mal momento. “Menos mal no le hicieron nada. Realmente fue un descuido que aprovecharon para robarle la canastilla”, dijo López.

Nadie se explicaba por qué robarían a este perrito tan querido en su comunidad, sin embargo, muchos apuntaban a que podía ser envidia o algo por el estilo, ya que en los próximos días lo grabarán para una cadena de televisión argentina. La historia de Eros tiene un final feliz, pues después de todo esto, su dueño le compró una nueva canasta para que continúe desempeñando esta importante labor para toda su comunidad.