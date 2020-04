Ídola: Estudiante crea cubrebocas especiales para personas con discapacidad auditiva

Muchos especialistas en temas de la salud (como el doctor Hugo-López-Gatell, en el caso de México) afirman que el uso de cubrebocas no sirve para que las personas sanas puedan evitar el contagio del coronavirus. Sin embargo, sí afirman que este instrumento debe ser usado por todos aquellos que presenten síntomas de resfriado común o los relacionados al COVID-19 (tos seca, dolor de cabeza, fiebre de más de 38 grados, etc.), pues así evitan expulsar gotículas de saliva e infectar objetos que más tarde pueden ser un foco de infección para los demás.

En este punto de la epidemia queremos pensar que ya saben todo del uso del cubrebocas, sobre todo lo importante que es desechar este accesorio una vez que la persona se lo retira o lo baja al cuello. Y si bien muchos procuran no desperdiciar cubrebocas –porque están agotados en varias partes del mundo debido al coronavirus–, nadie había pensado en lo complicado que eso iba a ser para las personas con alguna discapacidad auditiva, quienes dependen del lenguaje de labios para poder comunicarse.

Afortunadamente ese no fue el caso de Ashley Lawrence, una estudiante de último año de la universidad de Versailles, en Kentucky, Estados Unidos, que apoyada de su ingenio, una maquina de coser y su vocación por ayudar a las personas que más lo necesitan, diseñó un cubrebocas especial para las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, quienes no tendrán que quitarse este accesorio para poder comunicarse con los demás.

A través de Twitter se viralizó este invento por parte de Lawrence –quien se está preparando en ‘Educación para sordos y con dificultades auditivas’–, el cual consiste en cortar el área de la boca en un cubrebocas y suplirlo con un pedazo de hule plástico, el cual va cocido con ayuda de una máquina. De esa manera, las personas que lo porten no tendrán que retirarse la mascarilla o bajarla para poder comunicarse, lo cual a su vez significa no tener que gastar más cubrebocas de los necesarios.

Ashley Lawrence, a college senior from Versailles put her stir-craziness to good use designing face masks for the deaf and hard of hearing. #BetterTogether pic.twitter.com/cJqQHNNxPo

— Julia Dweck (@GiftedTawk) April 1, 2020