Lo que necesitas saber: Alejandra España ha creado un universo que deambula entre lo onírico y lo real. Una oda fantástica a la naturaleza.

De tanto en tanto, aparecen en la CDMX exposiciones asombrosas que nos permitirán transformar nuestra visión del mundo. Tal es el caso de En el sueño, la vigilia de la artista mexicana Alejandra España, la nueva exposición del Museo Franz Mayer sobre la naturaleza, la imaginación desbordada y esa hermosa manía de contemplar caminos que no existen.

Esta es la nueva exposición del Franz Mayer /Imagen Alejandra España

Se trata de una muestra que trasciende el espacio y nos permite viajar por paisajes y jardines desconocidos que son a la vez un mar y un desierto habitado por un inmenso (y exquisito) grupo de creaturas que son reales y también soñadas.

¿Qué podemos ver En el sueño, la vigilia?

La exhibición está integrada por al menos 82 piezas que están ubicadas en el claustro del Franz Mayer. En cada sección se puede contemplar el complejo proceso de investigación y creación que ha tenido la artista a lo largo de su carrera.

En la sala encontraremos una amalgama de estilos eclécticos listos para sumergirnos en un tipo de naturaleza que nunca habíamos visto.

Sus criaturas nos sumergen en un ecosistema inadvertido. /Imagen Alejandra España

Aquí se pueden apreciar desde libros de dibujo de la artista, notas de cuaderno, material de archivo, esculturas, pinturas, trabajo en cerámica, tapiz y serigrafía.

Vale la pena destacar que la muestra se expande más allá del claustro. Las obras de Alejandra se asoman entre las antigüedades de todas las salas permanentes. Hay por ejemplo una intervención a la emblemática fuente del recinto.

Todas las salas permanentes están intervenidos por la artista./Imagen Alejandra España

El mundo simbólico de Alejandra España

Existen pocos artistas que tienen la capacidad de abstraer la naturaleza de una forma tan real y a la vez tan onírica. En ese sentido, la poética de Alejandra España demuestra no sólo su inmenso bagaje cultural, sino su búsqueda personal y su vocación para crear y recrear atmósferas.

La artista tiene una poética ecléctica. /Imagen Alejandra España

Sus fuentes de inspiración provienen de distintos lugares. Desde los libros que leyó en su infancia, las pinturas que hizo su padre, hasta los clásicos gabinetes de curiosidades. Así mismo, en cada una de sus obras encontramos un guiño a las antiguas travesías de los naturalistas y a la biología.

Otra característica de las creaciones de Alejandra es la fantástica forma en la que retrata a sus animales. En muchas piezas, encontraremos seres no antropomórficos que nos permiten reinventar la relación que tenemos con los ecosistemas.

Alejandra España ha inventado un universo de seres oníricos./Imagen Alejandra España

Encontraremos por ejemplo, una colección de reptiles, de insectos gigantes, pájaros azules con el cuello alargado, bestias con hocico abierto cuyas de patas infnitas alcanzan el horizonte y mamíferos que son aves o aves sin alas que son mamíferos, cada quien decide.

Al respecto, la artista nos comentó:

“Mi objetivo es crear obras que sumerjan al espectador en una experiencia única y reflexiva. Obras que le hagan cuestionar su lugar en el mundo”.

¿Quién es Alejandra España?

Alejandra España es una artista mexicana que estudió retrato en la escultura en la Llotja, Barcelona, (2001) y la Licenciatura en artes plásticas en la ENPEG (2002-2007). En 2006 fue becaria de Jóvenes Creadores FONCA y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores.

Su obra se ha expuesto de forma individual y colectiva en México y en países como EUA, Canadá, Austria, Perú, Colombia, Francia, España, Eslovenia, Alemania, Inglaterra y Venecia.

Por su parte, ha expuesto en diversos museos y espacios culturales entre los que destacan el Rufino Tamayo, el Carrillo Gill, el Museo de la Ciudad de México, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca y Museo Nacional de la Estampa, por sólo mencionar algunos.

Alejandra España ha expuesto en diferentes países y museos

Finalmente, Alejandra España también se ha destacado en las letras. Ha ilustrado para Reporte Sexto Piso, editorial Alias y editorial El Naranjo. Así mismo, su libro There was perhaps de Malpaís Ediciones se presentó en 2018 en la sala Adamo Boari del Palacio Nacional de Bellas Artes.

Te puede interesar