Una de las metas que much@s queremos alcanzar este año, es por fin comprar esa troca que nos quita el sueño, porque como buen amante de los motores, seguramente te la vives soñando con momentos tipo “ya me vi”, donde la protagonista siempre es tu troca y como buena líder, ella te salva hasta de los desastres más cañones, ¿a poco no?

No te juzgamos si una troca te trae cacheteando las banquetas, pues nosotros también somos amantes de las trocas y más si se trata de una poderosísima Pickup con poder bestial. Así que agárrate con lo que se viene, porque si ya estás que te quemas por cumplir tu sueño, acá te vamos a dar un quemón para que cheques una súper opción que te lleve pa’ todos lados sin que le duela nada. ¡Chécate!

¿Qué trae la nueva Ford Lobo Raptor R 2023? || Foto: Cortesía.

¡Así se ve la nueva Ford Lobo Raptor® R 2023 todoterreno!

Cuando hablamos de troconas, no podemos evitar pensar en una Ford Lobo Raptor® R, ¿sí o no? No por nada esta Pickup Ford Lobo Raptor® R se ha ganado tenerla tan presente, pues su motor de 5.2L V8 Supercargado, Suspensión trasera de 5 Brazos con Barra Panhard, Amortiguadores de Alto Desempeño FOX Racing Shox®, Transmisión Automática de 10 velocidades con paleta de cambios al volante y conectividad en Pantalla Táctil de 12 pulgadas, la hacen una super opción si necesitas salir de camping con los compas o hasta llevarle cosas de la ciudad a la tía que vive en pueblito.

Características de la nueva Ford Lobo Raptor R 2023 || Foto: Cortesía.

Recorre todos los terrenos sin preocuparte por el performance con la Ford Lobo Raptor® R 2023

Esta Pickup está equipada con un motor bestia de alto desempeño que tiene 700 caballos de fuerza y 640 lb-pie de torque para dominar hasta los terrenos más cañones. Te aguanta desde las inundaciones por las lluvias en la ciudad, hasta la terracería y lodo que se hace cuando te das una vuelta en la Marquesa, y si incluso te quisieras lanzar a Marte con ella, esta Ford Lobo no te haría ni un pancho, pues su motor, performance, y seguridad con 6 bolsas de aire y frenos de disco en las 4 ruedas con ABS, te tienen cubierto.

¿No nos crees? Checa acá cómo Ford invitó a la astronauta análoga mexicana que más le sabe a eso de los terrenos difíciles, Carmen Victoria Félix, a probar esta troca todoterreno.

La tecnología y experiencia sensorial hacen a la Ford Lobo Raptor® R ¡una Pickup completa!

Ya te hablamos de lo chido que será su performance en terrenos complicados, pero ¿qué tal con la tecnología y sonido de esta Ford? Checa: la conectividad es a través de una Pantalla Táctil de 12 pulgadas y SYNC® 4, compatible de manera inalámbrica con CarPlay® y AndroidAuto®, a parte de que trae comandos de voz y un sistema de navegación rifado, y si de asistencia al volante hablamos, esta cuenta con sistema de Preservación de Carril, sistema de monitoreo de Punto Ciego BLIS® con Alerta de Tráfico Cruzado, asistencia de Frenado en Reversa con Cámara y Sensores de Reversa, entre otras. ¿Y las rolas? Escúchalas con tus amix a todo volumen durante el roadtrip, a través del sistema de sonido B&O Play® de 18 bocinas en las cabeceras.

Interiores de la Ford Lobo Raptor R 2023 || Foto: Cortesía.

Si te quedaste con la boca abierta porque esta troca trae todo lo que buscabas y más, chécate ACÁ esta Pickup con más detalle y consulta precios y disponibilidad, porque sin duda, querrás que sea la dueña de tus sueños y quincenas este año.