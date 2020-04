Crossovers esstraños: Al parecer, Belinda y Jared Leto son amigos y nadie lo puede creer

En los últimos días hemos visto como un montón de figuras públicas se han unido para hacerle frente a la contingencia que vivimos gracias al coronavirus. Algunos están usando sus redes sociales para conectarse con sus fans en el mundo, pero hay quienes han decidido hangear (virtualmente) con otros artistas, como el caso de Belinda y… ¿Jared Leto?

Después de dejarnos con el ojo cuadrado por supuestamente enterarse de toda la situación con el COVID-19 después de mucho tiempo (según dice él), Jared Leto ahora volvió a sorprendernos de otra manera, pues al parecer se entiende muuy bien con la señorita Belinda. Resulta que el pasado 31 de marzo, el actor y frontman de 30 Second To Mars andaba como todos nosotros, curioseando en Instagram y decidió hacer una transmisión en vivo para platicar con fanáticos de todo el planeta y saber cómo es que están lidiando con la pandemia.

Por supuesto que llegó el turno de México, y la elegida fue la voz detrás de joyas musicales como “Sapito” y para no hacerla de tos de inmediato el buen Jared le entró a la conversación, escribiendo en el chat halagos para la actriz mientras Belinda cantaba algunas de sus canciones más conocidas. Además de cantar y platicar con él sobre cosas muy random, también le enseñó a decir algunas frases conocidas por todos los mexas como “Viva México, cab*0^3$”, ya saben, algo tranquilo.

Cuando pensamos que ese momento tan extraño había pasado, el pasado 2 de abril Jared Leto volvió a aparecer en un en vivo con Belinda para cotorrear con ella y regalarnos algunos momentos más para la posteridad. En la nueva charla que ambos se aventaron, el público le pidió a Belinda y a Jared que se echaran una canción de Bad Bunny –con eso de que está de moda entre la chaviza–, la cantante dijo que en ese momento no se le ocurría una rola del reggaetonero pero que lo podía imitar y así lo hizo, hasta el actor de Suicide Squad se aventó una imitación bastante convincente del puertorriqueño y hasta dijo que el conejo malo tenía estilo.

Jared Leto es tendencia por su transmisión con Belinda. pic.twitter.com/P8acduT5AZ — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) April 3, 2020

¿Es neta que son compas?

Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es que estos dos se conocen? Bueno, pues resulta que en uno de esos programas de chismes que le encanta ver a nuestras abuelitas Ventaneando le preguntaron a Belinda sobre su relación con el buen Jared, a lo que ella contestó que lo conocía desde hace casi ocho años y que frecuentemente hablaban para preguntarse sobre las cosas que estaban haciendo, pero que este momento fue improvisado y que nunca pensó que existiría un tren tan grande como este.

Por supuesto que este encuentro dio mucho de qué hablar, pues el internet de las cosas no se pudo guardar sus comentarios al respecto. Hubo quien de plano no entendía lo que estaba pasando entre ambos hasta otros que le aplaudieron a Belinda por tener cerca (aunque sea por redes sociales) a una figura como el cantante de 30 Seconds To Mars.

Pero mejor no les contamos más, por acá les dejamos las mejores reacciones que nos dejó el crossover entre Jared Leto y Belinda:

¿No les dio cringe el video de Belinda con Jared Leto? pic.twitter.com/RH00fs6QwN — La biuri ofertas (@BeautyOfertasMx) April 3, 2020

Jared Leto hablando con Belinda sobre Bad Bunny en un live de instagram es la muestra de que la cuarentena nos traerá los crossovers más random y entretenidos que hayamos visto. — Juan Pablo Romero (@juanpr97) April 3, 2020

Cuando se sobrecarga la simulación suceden este tipo de cosas: Belinda y Jared Leto en IG Live hablando sobre Bad Bunny https://t.co/BkxMRC6rEr — La esposa de Shakira ️‍⚧️ (@intransitif92) April 3, 2020

Literalmente nunca en la vida pensé que iba a ver a Jared Leto intentar imitar a Bad Bunny JAJA https://t.co/gwfUGfGCOr — c (@blackgrease_) April 3, 2020

Okay, imagínense un hijo de Jared Leto y Belinda. pic.twitter.com/MktlXyCnBf — A (@ariadnaferrerm) April 3, 2020

Cuarentena día 458 Belinda y Jared Leto hablando de Bad Bunny en un vivo de ig??? La simulación no está rota nos está boludeando pic.twitter.com/CFi9qxHFex — T (@TomasNahuel_) April 3, 2020

Quien fuera Belinda para que Jared Leto crasheara tu live para tirarte la onda pic.twitter.com/vEXwT9HyK6 — edu_rex (@trip_fountaine) April 3, 2020

Mi reacción después de ver el live de Belinda con Jared Leto hablando de bad bunny pic.twitter.com/cHHZbQ0sYV — (@Chica_pineapple) April 3, 2020

Yo viendo el live de mi Belinda cuando Jared Leto le pregunta que trae puesto. pic.twitter.com/kONv7YHmyU — Chris (@lonelycasualty) April 3, 2020

JARED LETO SABE QUIEN ES BAD BUNNY Y DICE QUE ES GENIAL Y TU VIENES A DECIR ‘bid binni is in hipicriti’ NOJODA https://t.co/D8zPoUqt3G — (@ultraviolenntt) April 3, 2020