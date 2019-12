Seamos honestos, entrarle a los intercambios navideños es un volado… y si no me creen, pregúntenle al niño que pidió una taza de Rick and Morty y le dieron una de Ricky Martin. O al que pidió un juego de Minecreaft y le dieron el libro de Hitler Mein Kampf… ¿Pero qué tal si en una de esas tu “Santa secreto” puede ser el mismísimo cofundador de Microsoft Bill Gates?

Una usuario de Reddit de Michigan fue la afortunada de recibir un paquete masivo del billonario Bill Gates por esto de las fechas navideñas. Una mujer del área de Detroit llamada Shelby se inscribió en un intercambio de regalos organizado por el subreddit r/SecretSanta y RedditGifts.com, lugar al que Gates se mete para elegir a un usuario para hacerle unos regalos. Shelby recibió una caja de 37 kilos de un usuario llamado thisisbillgates el 18 de diciembre, junto con una donación a la American Heart Association para honrar a su difunta madre.

Shelby ha participado en 95 intercambios de regalos en RedditGifts y le dijo a MarketWatch que siempre había pensado que sería interesante emparejarse con Gates. El filántropo multimillonario ha estado participando en los intercambios secretos de Santa Claus de Reddit durante más de cinco años y se esfuerza por encontrar regalos personales para cada destinatario en función del cuestionario de regalos que completan al comienzo del intercambio.

En una publicación en RedditGifts, Shelby dijo que la donación de Gates a la AHA (Asociación Americana del Corazón) fue el regalo más significativo que recibió después de que su madre murió inesperadamente en marzo. La caja de 37 kilos era en realidad demasiado grande para caber en su automóvil, por lo que Shelby y su esposo la abrieron en la ubicación de FedEx donde se encontraba.

Dentro de la caja, encontró una carta personalizada con un mensaje escrito de Gates y una colección de regalos bien pensados basados ​​en sus intereses. No como los que generalmente se dan en los intercambios de la oficina… Aquí les va la lista de todo lo que el buen Gates le regaló de navidad:

-Una colección de libros publicados en 2019 personalmente recomendada por Gates.

-Un sombrero de Santa Claus con temática de Harry Potter.

-Unos aretes Hylian Shield, inspirados en “The Legend of Zelda”.

-Una colcha hecha a mano de “Legend of Zelda”.

-Una hamaca con una red para insectos.

-Dulces: Almond Roca, chocolate con menta de Seattle Chocolate Co. y gominolas de Jelly Belly.

-Siete paquetes de galletas Oreo de diferentes sabores.

-Juguetes para el gato de Shelby Emmy.

-Un juego de lógica con temática de gato.

-Ocho libros de tapa dura.

-Una copia manuscrita de “El Gran Gatsby”.

-Una vela inscrita con un pasaje de “El Gran Gatsby”.

-Dos sets de Lego para adultos, uno basado en el castillo de Hogwarts de Harry Potter, y el otro basado en R2D2 de Star Wars.

-Un conjunto de recuerdos inspirados en el programa “Twin Peaks”, que incluye una camisa, una sudadera, una chaqueta usada por los miembros del equipo del programa, un libro del director Jonathan Sanger y varios guiones de la segunda temporada del programa.