Dicen por ahí que para todo mal, hay que bailar. Y la verdad es que estamos de acuerdo, porque ni importa si eres un pro o de plano no tienes ritmo, echar el bailongo nos puede levantar el ánimo. Sin embargo, hay quienes utilizan el baile para cosas muuuy importantes, como el cuerpo de bomberos de Dublín, quienes andan rifándose los prohibidos al ritmo de uno de los más grandes hits de Daft Punk, y todo por una gran causa.

Hace algunos días, estos verdaderos héroes sin capa dejaron un poco de lado las tareas diarias para apoyar a quien más lo necesita. Resulta que los llamados Daft Punk Brigade se juntaron para echarle la mano a la St Joseph’s Primary School for Children with Visual Impairment, una escuela que se encarga de darle a sus estudiantes una educación buena e inclusiva, pero que a veces necesita un poco de dinero extra para recursos y actividades divertidas que no pueden costear.

Foto: Captura de pantalla

Los bomberos de Dublín se lucieron bailando “One More Time” de Daft Punk para apoyar a una escuela

¿Y de qué manera podía ayudar el cuerpo de bomberos de Dublín a esta primaria? Claro que no podían reunir lana apagando incendios o bajando gatitos de árboles. A todos se les ocurrió una grandiosa idea: grabarse bailando “One More Time” de Daft Punk para recaudar fondos. Y vaya que les salió una joyita que no se pueden perder, pues además de armar una coreografía bastante cool (usando sus trajes de protección y cascos), incluyeron a Santa Claus deslizándose por un tubo de bombero… algo simplemente épico.

Al inicio del clip, uno de los representantes de la Daft Punk Brigade declaró lo siguiente: “Entendemos que los tiempos son difíciles y hay muchas organizaciones benéficas que buscan los euros que te sobran. Queremos que disfrutes de este video (…) pero si puedes ayudar, por favor, haz una donación. Todo ayuda”. A continuación les dejamos el videazo para que chequen cómo estuvo la cosa:

En un principio, el cuerpo de bomberos de Dublín se propuso recaudar 5 mil euros (cerca de 103 mil pesos mexicanos) en GoFundMe (POR ACÁ les dejamos su página), pero hasta el momento de redactar esta nota, ya había superado su objetivo. El total actual es de casi 8 mil 600 euros (más o menos unos 177 mil pesitos mexas), así que como verán, bailar rolitas de Daft Punk sí sirve.