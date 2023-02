Seguro ya las viste en muchos memes y claro, las referencias no han faltado. Algunos las catalogan como las de Astro Boy, las del muñequito de Pac-Man, o hasta las del fiel compañero Dora la exploradora… La cosa es que las imágenes de estas botas rojas gigantescas están plagando cada rincón del internet.

¿Son un meme entonces? Sí. ¿Es un tren del mame? También. ¿Se pueden comprar? Por más increíble que parezca para algunos, todo indica que sí.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Las botas rojas gigantes que se hicieron virales y el colectivo que las diseñó

“REALMENTE no tienen forma de pies, pero tienen EXTREMADAMENTE forma de botas”... Sí, está medio rara la frase, pero es así como MSCHF describe este calzado en un comunicado.

MSCHF es el colectivo de arte detrás de este par de botas extremadamente enormes de color rojo. Y ellos no tienen reparo en admitir que su creación es prácticamente un accesorio de caricatura. Esto se lee en la descripción del producto en el sitio web oficial: “Botas de dibujos animados para un mundo 3D genial. La caricaturización es una abstracción que nos libera de las limitaciones de la realidad. Si pateas a alguien con estas botas, ¡hacen ‘boing’!”.

A pesar de que esta pieza artística –y hasta humorística si quieren– es lo más ‘memeable’ del momento, la realidad es que sí pueden ser parte del outfit de quienes quieran adquirirlas. Las Big Red Boots estarán disponibles para su compra en el sitio web de la marca el próximo jueves 16 de febrero, y tendrán un costo de 350 dólares (poco más de $6,500.00 pesos mexicanos).

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Closer look at MSCHF's Big Red Boot ? pic.twitter.com/9cG7ihNYLf — HYPEBEAST (@HYPEBEAST) February 6, 2023

La historia del colectivo MSCHF

Como les decíamos, estas enormes botas rojas son una creación del colectivo MSCHF. En su sitio web, tienen a la venta más accesorios bastante peculiares para los amantes de lo extravagante, y ciertamente, lo inusual.

De acuerdo con The New York Times, esta es una organización tiene sus antecedentes cuando en 2016, sus fundadores empezaban a vender productos de este tipo, siempre bajo la idea de ofrecerlos no como una alternativa meramente fashionista; más bien como una broma.

Fue hasta 2019 cuando se bautizó la marca como MSCHF con Daniel Greenberg, Gabriel Whaley, Stephen Tetreault, Kevin Wiesner y Lukas Bentel como la gente que maneja la organización (como dice el medio antes citado, ellos prefieren no autoreferirse con los títulos propios de un organigrama empresarial).

Logo de MSCHF. Foto: Especial.

Y aunque con estas botas rojas gigantes los han tenido en las tendencias recientemente, MSCHF ya sabían desde antes lo que estar en el foco de atención de las redes… y hasta tener una demanda seria de parte de una marca poderosa.

En 2021, Nike los demandó gracias a que la compañía neoyorquina lanzó unos tenis llamados ‘Satan Shoes’ y estos estaban basados en el modelo Air Max 97s de la marca de la palomita. Por supuesto, no eran modelos oficiales ni colaborativos autorizados por la marca deportiva, pero sorpresivamente estaban siendo promocionados por el cantante Lil Nas X.

El modelo de tenis de Lil Nas de MSCHF no autorizado por Nike que le valió una demanda al colectivo de arte. Foto: Especial.

A mediados de ese año, se resolvió la demanda y no pasó a mayores. Pero sin duda, eso sentó un precedente para MSCHF para seguir llevando su creatividad y su humor más allá… Y bueno, el resultado lo estamos viendo nuevamente con las Big Red Boots.