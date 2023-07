"No lo sé, Rick": El épico troleo a Rick Harrison en el aeropuerto de El Salvador

Por qué debes saber esto: "Su pasaporte parece falso": En el aeropuerto de El Salvador le jugaron una broma épica a Rick Harrison, el famoso "No lo sé, Rick" de ‘El Precio de la Historia’ y tienes que ver su reacción

Si has visto El precio de la historia, sabrás muy bien que de ahí viene el ya legendario meme de “No lo sé, Rick, parece falso”. Esa frase se la debemos a Austin Russell, pues habitualmente se la dice al buen Rick Harrison en el programa. Bueno, esto lo persigue hasta en El Salvador.

Resulta que el protagonista de tan afamado programa se fue de viaje a la sede de los Juegos Centroamericanos 2023, aunque no para ese evento. Bueno, bueno, eso no es lo importante, lo chido acá es la forma en que lo recibieron.

Le hicieron una broma a Rick Harrison en el aeropuerto de El Salvador / Foto: migracion_sv

Rick Harrison llegó a El Salvador y lo recibieron de una forma muy peculiar

Las autoridades de Migración difundieron a través de TikTok el video de la broma que le jugaron a Rick Harrison a su llegada al Aeropuerto de San Salvador. Y nada menos que Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, lo compartió horas más tarde en sus propias redes sociales.

Obviamente no encontró mejor frase para acompañar el video de la broma que con “No lo sé, Rick… I don’t know Rick…”. El presidente de El Salvador no comentó más, pues con las imágenes basta.

Le hicieron una broma a Rick Harrison en el aeropuerto de El Salvador / Foto: Captura al video de migracion_sv

El agente migratorio del aeropuerto lo recibe con las frases habituales, “¿Cómo estuvo su vuelo?” y eso. Pero cuando Rick entrega su pasaporte, comienza la broma. Se le queda viendo al documento y le echa una mirada dudosa, por lo que Rick Harrison sonríe y trata de decir que sí es el de la foto.

“No lo sé, Rick, parece falso”, le responde, provocando que el famoso Rick comience a reír. Otro agente migratorio se acerca para confirmar que el pasaporte sea “100% real” (jajajaja).

Le hicieron una broma a Rick Harrison en el aeropuerto de El Salvador / Foto: Captura al video de migracion_sv

El video de la broma al “No lo sé, Rick…” es una joya

“Vamos a checarlo. Veamos, el tipo de letra es correcto, los colores están perfectos; la foto está bien impresa así que… sí, este pasaporte es 100% real”. Todo esto ante un Rick que se lo toma como debe ser, con mucho humor.

Rick Harrison viajó a El Salvador para ser el invitado especial del History Fest que se realiza este fin de semana en el país centroamericano.

Fanáticos entregan presente a Rick Harrison en el escenario del History Fest, en el marco del desarrollo de SivarArt, en la Zona Rosa de San Salvador este sábado 8 de julio. pic.twitter.com/aPlV4a8okb July 8, 2023

