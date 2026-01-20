Lo que necesitas saber: Brooklyn Beckham decidió arremeter públicamente contra sus padres David y Victoria Beckham... acusándolos de controladores y de faltarle el respeto a su esposa.

Todas las familias tienen problemas, aunque eso de estarlos ventilando ya es otro nivel… y es que la bronca que se traen los Beckham cada vez escala más y más, tanto que Brooklyn Beckham sacudió las redes sociales al hablar sobre sus padres y romper el silencio.

Familia Beckham // Instagram: @victoriabeckham

Brooklyn Beckham rompe el silencio y habla sobre la relación con sus padres

Agárrense porque este chismecito si que se puso bueno. Mediante historias de Instagram, Brooklyn Beckham decidió arremeter públicamente contra sus padres David y Victoria Beckham… acusándolos de controladores.

El británico también declaró que su familia solo aparenta ante la cámara y valora más la marca “Beckham” antes que cualquier cosa.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. Las publicaciones performativas en las redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací“. señaló.

Familia Beckham // Instagram: @victoriabeckham

Falta de respeto a su esposa y un momento incómodo en su boda

Y esto aún no termina. Brooklyn aprovechó el mensaje para hablar sobre el problema que más le ha causado conflicto con su familia: su relación con Nicola Peltz.

El hijo de David Beckham (quien, por cierto, fue nombrado caballero del Reino Unido) aseguró que tanto él como Valeria han tratado de arruinar su relación desde antes de su boda… momento que fue punto de quiebre.

Boda de Brooklyn Beckham // Instagram: @brooklynpeltzbeckham

Brooklyn afirmó que su madre decidió cancelar el diseño del vestido de Nicola en el último minuto. Además, durante la fiesta, en lugar de que la pareja recién casada bailara juntos, su madre bailó sobre su hijo de manera inapropiada delante de todos.

Al final de todo, mencionó nuevamente que la narrativa que trae su familia sobre que su “esposa lo controla” es al revés; dejó muy claro que no tiene intenciones de reconciliarse con los David y Victoria Beckham… una relación más que rota.