Que no sufran sus carteras: Acá 8 consejos para comprar en el Buen Fin 2020

Estamos a unas horas de que llegue el Buen Fin, esa temporada donde se impulsa la economía del país a través de ofertas y promociones en varios productos y servicios. Tomando en cuenta que dicho rubro ha estado de la patada, este 2020 el evento tendrá una duración de 12 días enteros, es decir del 9 al 20 de noviembre.

Si bien muchos ya tienen listos los ahorros y la tarjeta de crédito para realizar sus compras, podemos decir que este 2020 el Buen Fin será bastante distinto a los demás. No sólo porque debido a la pandemia de COVID-19 habrá algunas restricciones como aforos reducidos y tiendas con horarios definidos. También, porque seguro muchos comprarán desde la comodidad de su casa.

El Buen Fin se realizará en medio de la pandemia de COVID-19

Y es que les recordamos –porque parece que algunos lo olvidan– que varias partes del país continúan en el semáforo naranja y rojo de coronavirus.

Incluso aunque Campeche es el único estado que está en color verde, la Secretaría de Salud ha mencionado que el riesgo aún existe y en el Buen Fin tanto las autoridades como la ciudadanía deben cooperar para evitar un repunte de COVID-19.

Pero regresando al tema de las compras, seguro muchos de ustedes ya le echaron un ojo a algún aparato o producto que van a adquirir en las próximas horas. Si de plano les da miedo o no saben cómo entrarle al Buen Fin (tanto electrónica como presencialmente), acá les armamos una pequeña guía que puede ser útil al momento de encontrar ofertas o evitar fraudes.

1.- Guíate con la página del Buen Fin

Ya sea que pienses acudir a una tienda o quieras hacerlo de manera electrónica, en la página web del Buen Fin podrás encontrar todas las empresas participantes del evento y también, ubicar las tiendas que te quedan más cerca de casa (si es que planeas asistir a ellas).

Hablando de eso, en uno de los apartados también vienen las medidas de prevención ante el COVID-19 que se deberán seguir (tanto para empleados como compradores) durante estos días y que son las ya conocidas: sana distancia, uso de cubrebocas, caretas, gel antibacterial, toma de temperatura, aforo máximo, etc.

No las olvides, es muy importante cuidar tu salud y la de tu familia sobre todo en estos momentos donde el riesgo de un repunte por COVID-19 es bastante alto.

2.- Cuida tus datos bancarios en las compras en línea

Sabemos que los delitos cibernéticos y fraudes están a todo lo que da en estas temporadas, por lo que durante el Buen Fin muchos debemos tratar de seguir las reglas básicas de las compras en línea.

Cosas como adquirir productos en páginas web confiables (con URL’s legítimas), evitar conectar dispositivos a redes de internet públicas, utilizar tarjetas virtuales y no abrir enlaces maliciosos (de esos donde mágicamente te ganas vacaciones todo pagado) te ayudarán a comprar de manera confiable y segura.

La Asociación de Bancos de México (ABM) se armó una lista completa de consejos y la pueden ver dando click acá.

3.- Checa que los descuentos del Buen Fin sí sean descuentos

Es verdad que durante el Buen Fin muchos productos bajan de precio, pero también es cierto que muchos suben los costos meses antes y después los disminuyen durante esta temporada para que se vea como un descuento. Total que al final muchos terminan comprando un producto que cuesta lo mismo que si lo hubieran adquirido hace dos meses.

Para que eso no les pase pueden agregar algunas extensiones en Chrome como “Mercado Track” (Para Mercado Libre) o Keepa (Amazon) donde pueden monitorear el precio que ha tenido un producto en los últimos meses/días y ver si realmente lo que vas a adquirir es un ofertón o puro choro.

Acá un video que nos encontramos en TikTok y que explica mejor el uso de ambas extensiones:

4.- Hablando de precios, siempre checa más opciones

El Buen Fin es esa temporada donde muchos aprovechan para comprarse ese teléfono celular o computadora que tanto querían, pues en varios lados aparecen descuentos atractivos que sí te hacen ahorrarte unos cuantos pesos.

Te recomendamos que si ese es tu caso y de verdad quieres ahorrar dinero, no cedas ante la desesperación de comprar el primer producto que te encuentres. Mejor busca y compara precios en otras plataformas, te aseguramos que te encontrarás algún precio más bajo que haga de tu compra la mejor que hayas hecho este 2020.

5.- No compres por comprar durante el Buen Fin

Sabemos que es más fácil decirlo que hacerlo, pero piensa muy bien en qué productos vas a gastar tu dinero (recuerda fijar un límite de dinero) durante los próximos días y sobre todo, si realmente vale la pena hacer la compra en cuestión.

Ahora sí que cada quien es libre de gastar su dinero en lo que se le de la gana, pero si estás tratando de cuidar tu economía entonces cuestiónate dos veces si el producto que vas a comprar realmente es necesario, útil, o si no va a quedar en el fondo de tu clóset o gaveta el próximo mes. En resumen: se prudente con lo que gastas.

6.- Mejor calidad que cantidad

Las mamás siempre dicen que “lo barato sale caro” y más que un dicho, es una realidad. Si en este Buen Fin planeas hacerte de tus muebles o electrodomésticos propios (porque adulto independiente), entonces busca los que sean de mejor calidad y que cuenten con garantía.

Al final –y si tu presupuesto te lo permite– vale la pena invertirle 2 mil pesos más a un refri, lavadora, pantalla, etc. que te va a durar más tiempo o te va a funcionar mejor, a uno que sale más barato y que no te ofrece algún tipo de respaldo.

7.- Usa los meses sin intereses de manera sabia durante el Buen Fin

Los meses sin intereses son un arma poderosa que muchas empresas o tiendas utilizan para que los clientes se lleven los productos y puedan pagarlos ‘por partes’ y sin que se les haga tan pesado. Esto puede sonar bastante tentador, no lo negamos, aunque en estos casos hay que valuar mejor si nos conviene el pagar un producto a largo plazo o no.

Y es que no es lo mismo sacar un refri a 12 meses (que seguramente cuando lo acabes de pagar seguirá funcionando y estará en casita), a un suéter que probablemente ya ni te va a quedar cuando abones la última mensualidad. Bien lo decía el tío Ben (en realidad no, pero hagamos como que sí): Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¡así que úsalo bien!

8.- Papelito habla

No olvides guardar tus tickets, recibos y garantías en las compras que realices durante el Buen Fin 2020, no vaya a ser que necesites hacer alguna aclaración y no tengas cómo comprobar que efectivamente invertiste unos pesos en algo.

Por otro lado, la Procuraduría Federal del Consumidor estará respaldado a todos los compradores que gasten su dinero del 9 al 20 de noviembre, por lo que cualquier duda, queja, asesoría o conciliación la pueden hacer directamente con ellos.

Acá la info por si la necesitan (ojalá no):