Metallica le dio al mundo esa pieza genial del thrash metal llamada “Master Of Puppets”... pero el concepto de los títeres metaleros es ahora más literal que nunca gracias a un genial proyecto conocido como Bullicio Puppets.

¿De qué se trata todo esto? Bueno, como se ve en algunos videos en redes sociales, todo gira en torno a un curioso muñeco conocido como Jack Distortion, el cual es controlado por el titiritero Fabián Salazar. Y con toda la buena vibra, se dedica a hacer presentaciones en diferentes eventos, desde festivales musicales hasta escuelas y más. Su iniciativa se ha popularizado en su natal Chile tanto que en años recientes, ha viajado a otras partes del mundo para montar algunos shows. Les contamos más sobre esta onda.

Imagen ilustrativa. Foto: Captura de TikTok.

El video de Bullicio Puppets que se han vuelto viral

Tal vez muchos no compartan la idea, pero el metal está más vivo que nunca. Y no solo con bandas de la vieja guardia y uno que otro proyecto musical destacado de años recientes; también con esta genial iniciativa que les contamos conocida como Bullicio Puppets, directamente traída desde tierras chilenas hasta los diversos rincones de internet.

Este títere, llamado Jack Distortion en redes sociales, tiene su mata bien larga, unos lentes de sol estilo Top Gun bien ochenteros, el infaltable chaleco de mezclilla sin mangas, además de que ama de verdad a las grandes leyendas del metal de la historia… La prueba de ello son los videos que sube a sus perfiles donde nos muestra que le gusta ir a ‘tocar’ a cualquier lugar, esto sin importar si es un evento metalero a gran escala o si es una escuela repleta de niños.

Justo, uno de sus recientes videos de TikTok se hizo viral por el tierno performance que monta en el patio de un colegio. Con la rola “Caught in a Mosh” de Anthrax sonando en el fondo, la marioneta simula tocar la guitarra mientras las niñas y niños del público brincan sin parar. Y nomás para que vean que el metal aún interesa a la nuevas generaciones, muchos de los menores hasta van vestidos con paliacates en la frente, playeras de diferentes bandas, chamarras de cuero y toda la indumentaria que tu tío metalero extraña utilizar necesaria para matearle.

Fabián Salazar y su títere han ‘tocado’ en otras partes del mundo

Como les decíamos antes, el hombre detrás de Bullicio Puppets y Jack Distortion es Fabián Salazar, un titiritero radicado en Chile que se dedica a la promoción del rock y el metal. Si bien su forma de trabajo es, digamos, más informal, sin duda genera un impacto en las nuevas generaciones con sus presentaciones.

Fabián lleva ya unos años haciendo este trabajo, de hecho. Rascándole a los confines del internet, podemos encontrar que por ahí del 2016 también daba shows con un títere inspirado en Lemmy Kilmister de Motörhead. En una entrevista con el blog Broke Man Music, también dijo que tenía muchas ganas de hacer una marioneta grunge, con la cual hacer conciertos basados en la música de Alice In Chains, Soundgarden, entre otros exponentes del estilo.

“La verdad es que además de este trabajo, lo disfruto, es una pasión, por lo tanto, hago títeres para tocar la música que me gusta y que me apetece… Entonces deben ser canciones que me acomoden. Tocaba rock clásico, porque desde niño escuché esa música, gracias a mis padres”, dijo Salazar en declaraciones para Broke Man Music sobre cómo fue que le agarró amor al rock y el metal.

En sus presentaciones de Bullicio Puppets, Fabián se tapa la cabeza y deja que toda la atención se la lleve su muñeco. Y de vez en cuando, se hace acompañar por uno que otro artista como en su momento lo ha hecho con el baterista Aaron Urbina. Como les dijimos antes, el proyecto de este titiritero se ha ganado un buen recibimiento tanto que ha viajado a uno de los eventos de metal más importantes del mundo como el Downland Festival en Inglaterra del 2019, donde fue parte de una activación complementaria.

Así, con toda la buena onda del planeta, Fabián Salazar , Jack Distortion y Bullicio Puppets se han ganado el corazón de mucha gente y seguro que lo seguirán haciendo. Ahora que ya mero se arma el Hell & Heaven Fest en México, no estaría nada mal verlo por acá, ¿no lo creen?