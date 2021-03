“Es una grabación”: Cachan a joven fingiendo que estaba tomando clase en línea

Desde que las clases presenciales se suspendieron gracias al coronavirus y se pasaron en línea, nos ha tocado ver cada cosa que qué bárbaro. Por acá les hemos contado un montón de historias peculiares mientras la chaviza está aprendiendo de manera virtual, pero a pesar de todo no dejan de sorprendernos para mal , como el joven tan creativo del que les contaremos esta ocasión, pues hizo lo que estuvo en sus manos para hacerle creer a todos que estaba poniendo atención.

Resulta que hace unos días comenzó a hacerse viral esta historia, gracias a un video de TikTok. El usuario @virginteamoficial compartió en la popular plataforma el momento exacto en el que una maestra cachó en la movida a José Ángel, un chico que como muchos está tomando clases a distancia e iba a contestar un examen. Sin embargo, aunque parecía que estaba muy interesado en lo que le estaban enseñando, nos salió más chulo que bonito porque ni siquiera estaba presente.

También puedes leer: “PROFE, DIOS LO BENDIGA”: ALUMNA TOMA SU CLASE VIRTUAL DESDE CANCÚN Y SE VUELVE VIRAL

Cacharon en la movida a este joven

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, la profesora estaba hablando y se dio cuenta de que algo andaba raro con nuestro protagonista. Es por eso que le pidió amablemente al joven que se moviera para comprobar que estaba presente: “José Ángel, sacude tu mano”, pero al ver que su alumno ni siquiera parpadeaba, notó que este se estaba pasando de listo y le quería ver la cara, pero obviamente no lo logró.

De inmediato, la maestra le dijo “José Ángel, lo que tienes es una grabación, no estás tú en la cámara” y en ese preciso momento se le cayó el teatrito al chico. Por supuesto que esto no se podía quedar así, pues esto evidentemente era una falta, y no solo eso sino que amenazó al estudiante mencionando que no dejaría pasar este hecho: “Para que sepas que sí me di cuenta y lo voy a reportar. No estás tú, es una grabación lo que pusiste, no estás en cámara en vivo”.

Recen por el Jose tieso 🤣 está en mi escuela JAJAJA #clase #linea #viral #fyp #tieso #maestra #alumnos #reprobado #parari

♬ sonido original – VirginOficial

Por supuesto que el video de este joven no se quedó en TikTok, pues miles de personas lo compartieron en otras redes sociales. Y como en todo, hubo quien aplaudió su intento de hacerse pasar como “poniendo atención en la clase”, hasta aquellos que obviamente comentaron que era una falta de respeto para la maestra. Pero lo que unió todos fue una sola oración “recen por José Ángel”, porque ni su creatividad lo va a salvar de reprobar, jiar jiar.