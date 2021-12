¿Camiones repartidores sustentables? Ya hay en México y acá te contamos

¿Te has preguntado cuánto contaminan los camiones enormes que ves pasar en carretera? Si no lo has hecho, déjanos decirte que es más de lo que imaginas. Ahora, si profundizamos un poco más en esta idea te darás cuenta que muchas de esas cosas que disfrutas día a día son transportadas en estos enormes camiones. Y no solo empresas y productos, también algunas bandas y artistas tienen que viajar en estos vehículos para hacer sus tours.

Por ello, ya hay gente poniendo manos a la obra buscando la manera de disminuir la huella de carbono que dejan estas unidades, y de esos esfuerzos nacieron los E-Trucks. Sigue leyendo para enterarte cómo estas unidades están haciendo un paro para combatir el cambio climático.

¿Qué son los E-Trucks y a quién se le ocurrió esta idea?

Los E-Trucks son camiones repartidores eléctricos que tienen como objetivo reducir las emisiones de dióxido de carbono en la cadena de reparto y suministro. Y justo hablando de cosas que disfrutas en tu vida cotidiana, fue Grupo Modelo el que pensó en una forma mucho más sustentable de transportar esa chelita que te echas los fines de semana.

Para que te des una idea: Una unidad de Diesel comercial lanza al año un promedio de 25.6 toneladas de CO2 al medio ambiente (equivalente a lo que absorben 1,218 árboles), estos E-Trucks reducen la cifra a 16.6 toneladas por año (lo que absorben 794 árboles). O sea, cada uno de estos nuevos camiones de Grupo Modelo emitirá casi 10 toneladas menos de CO2 al medio ambiente. ¡OLV!

Sustentabilidad pero también seguridad para los conductores

Estas unidades son 100% eléctricas, pues se integran de motor eléctrico, baterías y chasis diseñados y desarrollados por la empresa china BYD, y la carrocería híbrida de aluminio de Manufacturas Industriales GAMI, empresa mexicana que se encarga de ensamblar estos vehículos.

Ahora, además de las ventajas ambientales que tienen, estas unidades están conectadas a la torre de control de Grupo Modelo a través de cámaras en las cabinas y telemetría, una herramienta que administra y monitorea los vehículos en tiempo real y el manejo de los conductores.

Además los traslados a diario tienen el respaldo de un sistema de cámaras con visión 360 e inteligencia artificial, que a través de reconocimiento facial detecta signos de fatiga y distracción durante el trayecto.

Todo esto incrementa muchísimo la seguridad de la tripulación, así como la productividad de los vehículos y la medición de su consumo de energía. ¡Rifados!

La primera flotilla en México

Grupo Modelo se está rifando con su proyecto de Green Logistics, ya que está destinando 2.9 millones de dólares para poner en marcha la primera flotilla eléctrica de transporte de reparto pesado en México, una innovación inédita en el ámbito de sustentabilidad en logística. ¡Histórico!

La flotilla está compuesta por 20 camiones de reparto de 10 toneladas y 15 montacargas, la cual se echó a andar el pasado jueves 9 de diciembre en los exteriores de la Cervecería de Lago Alberto. Para el 2022, se espera incluir otros 30 camiones y 20 montacargas más.

Pero esto no fue lo primero, ya que desde 2019 había incorporado montacargas eléctricos en sus centros de distribución, mientras que en 2020 añadieron a la operación vans 100% eléctricas como parte de la flota de reparto en la Ciudad de México. Y ojo, porque para 2040, Grupo Modelo se ha puesto una nueva meta bastante ambiciosa: cero emisiones netas en su cadena de valor.