Campesino que debe 1 millón de pesos al hospital, tuvo que volver a internar a su esposa por negligencia médica

Así como la pandemia nos ha regalado historias increíbles, también encontramos el otro lado de la moneda. Desgraciadamente, la historia de Don Jesús, un campesino que internó a su esposa por COVID-19 y ahora debe casi un millón de pesos de hospitalización es una de ellas. Su historia se viralizó hace unas semanas, y a hora vuelve a ser noticia por todas las razones incorrectas.

El noticiero de Ciro Gómez Leyva dio a conocer la historia de Don Jesús Villavicencio, y ahora le ha dado seguimiento para encontrar que todo ha ido en picada desde aquel momento. En resumidas cuentas, el hospital Centro Médico ISSEMYM ‘Arturo Montiel Rojas’, dio de alta a su esposa pero en malas condiciones de salud, y ahora, la ha tenido que internar nuevamente en un hospital privado dando un adelanto con la hipoteca de su casa.

La historia de Don Jesús

Fue el pasado 8 de junio comenzó que el campesino Jesús comenzó a buscar hospitales públicos que pudieran atender a su esposa María de coronavirus. Al no encontrar camas disponibles, llegaron al Centro Médico ISSEMYM el cual está destinado para brindar atención médica a los trabajadores del Estado de México.

Desde aquel día, Don Jesús ha velado por la salud de su esposa descuidando sus cosechas y dejando todo atrás por ver que se recuperara. “Desde ahí empezó este calvario que hasta el momento no ha tenido fin. Aquí he estado, sin poder moverme, para conocer el estado de salud de mi esposa”, mencionó el campesino al noticiero.

Después de 7 semanas, María mejoró de salud pero el tratamiento médico dejó a Jesús con una deuda de 926 mil 857 pesos. Esto ha sido una verdadera pesadilla para Don Jesús, ya que como millones de mexicanos, y como campesino, vive al día.

También puedes leer: DON JESÚS: EL CAMPESINO QUE DEBE CASI UN MILLÓN DE PESOS AL ISSEMYM POR ATENDER A SU ESPOSA CON CORONAVIRUS

La pesadilla continúa

Por un momento, las cosas se empezaron a esclarecer. El Centro Médico ISSEMYM le perdonó la deuda (o eso le dijeron) y la esposa de Don Jesús fue dada de anta con una aparente mejora de salud.

Dándole seguimiento a su caso, el campesino declaró su versión de los hechos una vez más: “El día 3 de este mes, a mi esposa la dieron de alta sabiendo que no estaba apta para salir del hospital”. La razón también la platica el campesino: “[No estaba apta] Porque mi esposa tenía unas llagas que no curaron, una infección muy fuerte”.

Menos de una semana después de que la dieran de alta, María tuvo que volver a ser hospitalizada por lo que Don Jesús cataloga como una negligencia médica. Y por si fuera poco, también ha declarado que la deuda nunca fue perdonada, y que aún le quieren cobrar el casi millón de pesos.

“El señor [Alberto Morales Hernández, encargado de la Comisión Mixta del ISSEMYM] fue y se colgó la medalla de héroe diciendo que fue un éxito del hospital. Pero es algo totalmente falso. El señor Morales fue y me la entregó sabiendo que no estaba apta. ‘Su esposa va bien. No la va a reconocer porque está pérdida de peso’. Yo lo sabía, pero nunca me dijeron que no había tratado esas llagas. Me atrevo a decir que el 60% de mi esposa llegó a casa con llagas”, declara Don Jesús.

A Jesús sólo le interesa la salud de su esposa

A los cinco días de que dieron de alta a María, la tuvieron que hospitalizar nuevamente por las llagas que tenía en todo el cuerpo. “Estábamos tratando por medio de curaciones caseras de aliviar las heridas. Sabiendo que no las podíamos arreglar nosotros. Requieren de un cirujano y un tratado especializado”, cuenta el campesino. “Pero la vida de una persona no tiene precio”.

En un acto de amor, desinterés y desesperación, Don Jesús recurrió a la única forma que tenía de conseguir algo de dinero. Decidió hipotecar su casa para recibir algo con lo que pudiera internar a su esposa una vez más en una clínica privada en Toluca. Jesús dijo que no la llevó al Centro Médico ISSEMYM por miedo a que le cobraran más dinero y porque ahí no atienden bien.

“En esos momentos mi desesperación fue grande. Fui a ver a una persona ofreciéndole mi casa. Que me diera lo que quisiera. En ese momento el señor me dijo: ‘te voy a dar a cuentas 100 mil pesos y luego hablamos’. Aquí le piden a uno de entrada 100 mil pesos. Sé que se vienen tiempos difíciles aquí con los pagos pero no tengo inconveniente de deshacerme de mi casa porque la vida de mi esposa no tiene precio”.

El Centro Médico ISSEMYM, declaró por su parte de la señora María Flores fue dada de alta porque había mejorado considerablemente y que se le entregaron medicamentos para se recuperación. También declararon que le ofrecieron todo el apoyo a Don Jesús pero que se negó a recibirlo diciendo que ya tenía apoyo de la sociedad civil para internar a su esposa en un hospital privado.