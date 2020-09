El sueño haciendo de las suyas: Captan a maestra ‘echándose un coyotito’ en plena clase virtual

En estos tiempos donde las clases se llevan en línea gracias al coronavirus, muchas cosas han pasado. Desde aquellos que de repente les entra lo cariñosos y se ponen a hacer ‘el delicioso’ hasta otras historia mucho más inspiradoras de alumnos y profesores que hacen todo lo posible por continuar con la escuela. Sin embargo, nunca falta quien aprovecha que todo es a distancia para echarse un coyotito mientras nadie los ve.

Normalmente los que se duermen siempre son los jóvenes estudiantes, quienes agarran confianza de que están en sus casas para tirar la flojera a gusto. Pero en esta ocasión no fueron los chavos los que se quedaron jetones mientras estaba explicando un tema importante, no, esta vez y para sorpresa de muchos fue una maestra la que decidió darse un descansito del pesado día que estaba pasando… en plena clase virtual.

La maestra hace ‘la meme’ en sus clases

Hace algunos días comenzó a viralizarse en las benditas redes sociales esta curiosa historia que demuestra que todos somos susceptibles a caer en las temibles garras de Morfeo, sin importar que tú tengas que estar al frente de un grupo. Esto ocurrió en Saltillo, Coahuila, y tiene como protagonista a la profesora Luz María Hernández de la Cruz, quien imparte materias como el Taller de Lectura y Redacción en el colegio Ateneo Fuente de esa ciudad.

De acuerdo con Zócalo, los alumnos de esta maestra la evidenciaron en sus cuentas de Facebook pues mientras ellos esperaban a que diera indicaciones para comenzar la clase, Luz María estaba dormida frente a cámara, dejando a todos con la boca abierta. Por supuesto que estos jóvenes no dejaron pasar la oportunidad de tomarle una foto y publicarla en el internet para que miles de personas la vieran echándose una siesta.

Esta no es la primera vez que se queda dormida

Según la misma fuente, no es la primera vez que esta maestra protagoniza un episodio como este. De hecho, hace casi un año –en septiembre de 2019, para ser exactos–, otro grupo de alumnos también la balconeó. Resulta que los estudiantes entraron al salón y vieron cómo la maestra dormía en su lugar, se aguantaron 15 minutos y abandonaron el aula sin atreverse a despertar a la docente, quien ni siquiera se inmutó.

En aquella ocasión, también le tomaron una fotografía y la treparon a sus redes sociales pero… la profesora descubrió que la habían cachado con las manos en la masa y empezó a presionarlos para que dijeran quién era el responsable, a quien incluso amenazó con demandar por supuestamente haber invadido su privacidad.

¿Y qué dijo la profesora en ese momento?

Luz se justificó diciendo en ese momento que tiene una enfermedad y que el medicamento que toma le provoca un cansancio excesivo, pero la dirección de la escuela no confirmó si su historia era real o la sacó de la manga para que no la regañaran. Por acá no estamos para juzgar a nadie, pero… no estaría mal aceptar que por un momento es completamente válido descansar los ojos para tener un poquito de energía, ¿que no?