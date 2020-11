Fíjate, Paty: ¿Quién es Charli D’Amelio y por qué la quieren cancelar en TikTok?

La cultura de la cancelación está en todos lados y una vez más ha llegado a los lares de TikTok –la red social de videos donde muchos pierden el tiempo mientras están en el baño (nos han contado)– gracias a Charli D’Amelio, quien en esta ocasión despertó la ira de internet.

Para quienes no estén tan familiarizados con TikTok (pero están acá por el chismecito) les contamos que Charli D’Amelio es una joven bailarina originaria de Connecticut, Estados Unidos, que a sus 16 años ya es todo un fenómeno en dicha plataforma, pues ella actualmente es la persona de TikTok con más seguidores en el mundo.

Charli D’Amelio es la nueva víctima de la ‘cultura de la cancelación’ en TikTok

Bueno, en las últimas esta jovencita horas ha visto cómo sus seguidores se evaporan más rápido que charco de agua en pleno mes de mayo. Esto gracias a la polémica que originó un video que la tiktoker recientemente subió a internet y en donde muchos la tacharon de ser una ególatra y malagradecida con sus seguidores.

A través del canal de YouTube llamado The D’Amelio Family, en el cual Charli D’Amelio sube contenido que realiza con su familia, la chica de 16 años subió un video llamado “Our First Mystery Guest | Dinner With The D’Amelios” en donde ella, su hermana y sus padres tuvieron una cena con James Charles, otro youtuber estadounidense conocido por su destreza con el maquillaje.

La acusaron de arrogante, grosera y malagradecida

Resulta que el encargado de la comida esa noche fue Aaron May, un chef bastante conocido en el mundo de internet y quien preparó algunos alimentos con ingredientes como pollo, plantas y hasta caracoles. Esto no fue del agrado de Charli D’Amelio y su hermana Dixie (también famosa), quienes a través de caras y gestos dejaron en claro que la comida de May les disgustaba.

Además de eso (y resumiendo el video, aunque se lo pueden aventar todo si quieren) durante la plática Charli habló sobre cómo ha sido el último año donde pasó de tener 1 millón a casi 98 millones de seguidores en TikTok, casi dando a entender que eso no era suficiente porque le hubiera gustado tener más tiempo para alcanzar los 100 mil. Y que nos la tachan de ególatra y malagradecida.

Acá el video:

Ver en YouTube

Charli D’Amelio señaló a personas que le están tirando hate en niveles extremos

Total que el video de Charli D’Amelio se descontroló al grado de que tanto ella como su hermana Dixie comenzaron a recibir cientos de comentarios negativos. Y no sólo eso, sino que la chica también comenzó a perder miles de seguidores que la alejaron de llegar a la meta de los 100 millones de la que tanto habló en su cena con James Charles.

Fue luego de todo el odio recibido que la chica decidió hacer un live en Instagram, donde dijo que todo lo que dijo sobre los seguidores había sido un malentendido y que ella sólo quería llegar a ese número de followers para darle una sorpresa a sus fans. Además, indicó que muchas personas le habían mandado mensajes donde le sugerían matarse.

En un live de Instagram incluso lloró al relatar la situación

“Honestamente el ver cómo la gente ha reaccionado a esto me hace pensar que no sé si quiero seguir haciéndolo…. Hay gente que me escribe diciendo que me mate, gente que no respeta que soy un ser humano y eso no está bien… El hecho de que todo esto suceda por un malentendido no está bien y si esta es la comunidad en la que me metí, ya no sé si quiero seguir”, mencionó la chica entre lágrimas.

Ni hablar, como siempre ustedes tienen la última palabra (si es que les interesa el tema, claro). ¿Creen que la gente tiene derecho a enojarse, o sólo se están clavando de más con una chica que, a pesar de la fama, aún tiene 16 años y mucho por aprender de la vida? 🤔