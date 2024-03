Lo que necesitas saber: Si tienes dolores musculares por malas posturas, estrés o por hacer ejercicio, acá te contamos sobre una experiencia inmersiva que te ayudará a encontrar el alivio.

Desde pequeño escuchabas a los adultos quejarse por algunos dolores, y sin más ni más, cuando llegaste a la adultez, comprobaste esto en carne propia. Si no es el dolor de rodilla, es la espalda, y si no es la espalda, es el dolor de cabeza.

Es por eso que si tu te identificas como “el/la de los achaques”, acá te contaremos sobre una experiencia inmersiva muy interesante que te ayudará a sentirte identificad@ con tus dolores y donde aprenderás a cómo encontrar alivio con Dolo-Neurobión. ¡Échale ojo!

¿De qué trata la experiencia inmersiva de Dolo-Neurobión?

La experiencia inmersiva Dolor: un viaje inmersivo al alivio, es una experiencia donde aprenderás del dolor pero sin sentirlo, y encontrarás respuestas a algunas preguntas que seguro te has hecho alguna vez si has experimentado dolores musculares: ¿cómo procesa mi cuerpo el dolor?, ¿qué lo genera?, ¿por qué ocurre?, ¿cómo sabe el medicamento dónde me duele?. También en esta experiencia encontrarás más de 6 salas interactivas y una exposición gráfica de artistas invitados cómo: Mónica Loya, Pogo, Osmani Conrod entre otros.

Todos hemos sentido dolor y algunos incluso viven con dolor crónico. Es por eso que en el “Mapa del Dolor” podrás localizar los dolores que te aquejan y ver cuáles son los más comunes entre los asistentes.

Además, tienes que saber que todo el arte que encontrarás aquí fue exclusivamente hecho para la exposiciones, tiene tecnología muy avanzada -como casi no lo hemos visto en México- y realidad virtual, holofonía, etc. Toda esta experiencia fue hecha por Dolo-Neurobión para conmemorar su 50 aniversario, pues ellos tienen como misión aliviar el dolor de los mexicanos y promover la educación sobre cómo identificar y tratar el dolor correctamente.

¿Dónde está la experiencia inmersiva de Dolo-Neurobión y cómo puedo asistir?

Esta experiencia la encuentras en la CDMX, dentro de Plaza Carso, Lago Zurich 245, entrada 4, arriba del City Market y debajo de los GoKarts, y lo mejor es que es gratuita, solo tienes que registrarte ACÁ para asistir, pero no lo pienses mucho ¡porque es por tiempo limitado! Así que aprovecha un finde o la Semana Santa para que te lances con quien quieras.

¿Qué contiene Dolo-Neurobión y por qué me ayuda a aliviar el dolor?

Dolo-Neurobión, es una marca recomendada por los doctores para aliviar el dolor por su fórmula que contiene Diclofenaco con Vitaminas B, que te ayuda a aliviar el dolor 2 veces más rápido*. ¿Y por qué te ayuda a aliviar el dolor? Porque reduce la inflamación del músculo y tiene un efecto analgésico que actúa en las fibras nerviosas.

Ahora que ya sabes todo esta experiencia, invita a los más achacosos de tu grupito a que se lancen a conocer cómo identificar y aliviar sus dolores musculares.

Consulte a su médico. No se use en menores de 12 años. Reg. No 79799 V. MAT-MX-DOLON-23-000187. Permiso de publicidad 233300201B2640.

*Comparado con el tratamiento solo con diclofenaco.

