Chef Thomas Keller sube al triple su menú y todavía pide donativos para sus empleados

Ciertamente, los restauranteros han sido golpeados brutalmente durante la pandemia por COVID-19 y hay que pensar en un plan para poder ayudarlos, pero el plan de emergencia del reconocido chef Thomas Keller, está de locos. Se le ocurrió que los comensales de su exclusivo restaurante, podrían dar el sablazo pagar 850 dólares por persona, en lugar de los 350 que costaba antes de la llegada del SARS-CoV-2 y todavía espera que dejen un generoso “donativo” para poder pagar a sus empleados. ¡¿Y no quiere pavo?!

Y es que ‘The French Laundry’, conocido por ser un ganador recurrente de la lista de los 50 Mejores restaurantes en el mundo, volvió del confinamiento hace tres semanas y ahora, pretende recuperar lo perdido, literalmente a costillas de los demás. A cambio del cebollazo, Keller puede garantizar que sus clientes se mantendrán libres de coronavirus, pues solo está operando con tres mesas, una en cada uno de los comedores y de acuerdo con 20 minutos, cada mesa solo posee de dos a ocho asientos.

7 estrellas Michelin

Ahora, no se vayan a pensar que se trata de un abuso, el Chef Thomas Keller claramente ha justificado el aumento del costo del menú del restaurante ubicado en California, Estados Unidos, argumentando que por temporada especial, se incluirán todos los suplementos en el menú hasta completar 18 tiempos y no 13 como se acostumbraba antes de la pandemia.

Ahora, que si el precio te parece poca cosa, también puedes elegir la opción ‘Premium’, que tiene un costo de 2, 500 dólares. Sí, seguramente el caviar y la pizza Royale, se quedan cortos con las delicias que ofrece el restaurante. ¿Qué porqué tan caro? Pues este es solo uno de los lujos que se puede dar el chef con siete estrellas Michellin, incluyendo dos triestrellados, cosa que contados chefs en el mundo pueden presumir, además de que fue asesor de Pixar para la película de ‘Ratatouille’.

Aunque no queda claro si la propina es independiente del donativo deducible de impuestos o en un solo gasto. Aunque para los 1500 empleados que trabajan en el lujoso restaurante, apenas van a salir tablas. Hay que estar al pendiente, no vaya a ser que además del The French Laundry y Per Se, el chef Chef Thomas Keller, quiera implementar el mismo plan en su otra docena de restaurantes, bistrós y panaderías. Colocándose como uno de los chefs más importantes del mundo.