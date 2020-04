Era chiste local: Danna Paola dice en entrevista que en Monterrey ‘se casan entre primos’

Se sabe que Monterrey es la capital Nuevo León, y una de las tres ciudades más importantes en todo México. En los últimos años, ha crecido de manera sorprendente y se podría decir que es un centro financiero con empresas importantes a nivel nacional. También es famoso por el Cerro de la Silla, sus cortes, el cabrito es una delicia y tiene varios espacios qué visitar como el Parque Fundidora y el Museo del Palacio.

Sin embargo, un fantasma recorre sus calles (y no precisamente el del comunismo ni la infame presencia de uno de los De Nigris). Es el de un rumor, chiste, leyenda –o como le quieran llamar– de que en Monterrey, “se casan entre primos”.

Internet está lleno de memes y chistes (locales/nacionales) de que esto sucede en Monterrey. Pero, ¿a qué vamos con esto? Pues bien. En redes sociales salió una entrevista de la actriz y cantante (con 20 años de experiencia), Danna Paola, quien nos recordó esto que dicen de los regios, levantando todo tipo de reacciones en los usuarios.

Primero va el contexto. Danna Paola y Jorge López estaban en una entrevista promocionando la tercera temporada de Élite de Netflix. Ambos actores interpretaron a Lucrecia y Valerio, dos medios hermanos que tienen relaciones sexuales.

Les preguntaron sobre las reacciones del público a tan sorpresiva historia, la cual apareció para la segunda temporada de la serie. Primero comentan que todos tenían miedo de que las reacciones fueran muy negativas frente a una relación incestuosa en la serie. “Era la trama más complicada de contar“, dice la actriz mexicana.

También comentan como que casos así suelen suceder, pero nadie se atreve a sacarlos a la luz. Y fue cuando llegó el momento: “Eso pasa mucho en Monterrey, en México. Se casan entre primos y así. Es una locura. ¡Saludos, Monterrey!“, dice Danna Paola. Y el actor chileno responde, “Cosas de Latinoamérica“. Se ríen los dos. (Minuto 1:01 del video)

La entrevista es de hace un mes, pero el modelo y actor oriundo de Monterrey, José Luis Reséndez, colgó el video en sus redes sociales y exigió a Danna Paola una disculpa. “Té exijo ofrezcas una sincera disculpa, por el desatinado comentario o burla que lamentablemente realizaste en esta entrevista. Por qué la endogamia no es algo que nos represente“.

Algunos usuarios se rieron del chiste una vez más. Otros señalaron una “doble moral” de Reséndez. Otros se enojaron y señalaron a la actriz directamente. Y otros explicaron la razón por la que pudo haber surgido esta cuestión.

Los regios hijos de primos encabronados por el chiste de Danna Paola. pic.twitter.com/5z64trHgg9 — G Arnauda (@GArnauda) April 3, 2020

Cabe mencionar que en Monterrey no se les dice “suegros” a los papás de una pareja, sino “tía” y “tío”. Y también lo suelen hacer con los padres de amigos. También apuntan a que en lugar de decir “bro” o “wey”, dicen “primo”. ¡¿Qué onda, primo?!

Sabemos que es un chiste y que ahí queda. La cosa aquí es que no era el lugar para hacerlo. Se dijo en una entrevista de promoción de una serie que aborda este tema (sexo entre medios hermanos), pero no de manera chistosa ni con el afán de hacer una reflexión sobre esto, siquiera. Sólo para agregar más drama a una producción internacional sobre adolescentes. Entonces, ¿fue el momento y lugar adecuado para decir esto? Para unos da igual, y para otros no.

¿Qué dicen ustedes? Aquí les dejamos algunas reacciones de usuarios de Twitter:

Oye @dannapaola dañaste los sentimientos de este pobre y muy sensible hombre 😔 pic.twitter.com/MwDJewiXMf — ٩(͡๏̯͡๏)۶ ➫  (@Tkgo_tu_tuic) April 1, 2020

Es un meme. Soy regia y SÉ que es un MEME. — Claudia Romero (@ClauudiaRomero) April 1, 2020

Una disculpa dice … pic.twitter.com/i57OcBehrU — La Sailor de las Suculentas 🌵 (@mr_suculento) April 2, 2020

“té” con acento 🤔… por cierto soy regia y sin problemas por este tema. Hay cosas peores que nos representan como por ejemplo el DeNigris y no ando pidiendo disculpas. — _rzambranog (@_rosszambrano) April 1, 2020