Una más: Chris Pratt y su polémica con Anna Faris por una felicitación del 'Día de las Madres'

Una no es ninguna y Chris Patt lo sabe. Apenas pasó medio año de que el internet de las cosas lo canceló (una vez más) por sonar gandalla hacia su exesposa, la actriz Anna Faris, y el actor parece que no aprendió ni aprenderá la lección.

¿Pero qué pasó? Resulta que el pasado domingo 14 de mayo se celebró el ‘Día de las Madres’ en Estados Unidos y el actor se tomó un rato para postear una foto en la que aparecía su madre, Kathy Pratt; su esposa, Katherine Schwarzenegger y su suegra, María Shriver.

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt. Foto: Getty Images

Chris Pratt hizo una publicación en Instagram por el ‘Día de las Madres’

“Feliz Día de la Madre a todas las madres”, dijo el actor antes de dedicarle unas palabras a su esposa Katherine y lo bendecido que se siente de que sea la madre de sus hijas y hasta madrastra de su hijo Jack, el cual tuvo junto con Anna Faris, actriz de la que se separó en 2017.

“Eres una compañera maravillosa. Me has proporcionado una vida tan bendecida. Nuestras dos hijas tienen tanta suerte de tenerte y eres la mejor madrastra para Jack”, escribió Chris Pratt en su posteo que tuvo un final algo extraño.

Chris Pratt subió esta foto a Instagram por el ‘Día de las Madres’. Foto: Instagram

Felicitó a su actual esposa pero no a Anna Faris, la mamá de su hijo Jack

“Y a todas las otras mamás en mi vida, estoy muy agradecida por todo lo que hacen, muchas gracias. Espero que se sientan celebradas hoy”, dijo el actor en un posteo que molestó a muchos, pues consideran una falta de respeto que no haya nombrado a Anna Faris.

“Tom Brady logró agradecer a sus dos ex en su publicación del Día de la Madre. Pero supongo que no podemos esperar que todos sean perfectos”, escribió un usuario en el posteo de Chris Pratt que dividió opiniones, pues otros creen que el actor no está forzado a felicitar a su exesposa.

Cancelan a Chris Pratt por no mencionar a Anna Faris en su felicitación. Foto: Getty Images

Algunos apoyaron a Chris Pratt

“Literalmente dijo feliz Día de la Madre a TODAS las madres, eso incluye a su ex, todos cálmense“, escribió uno de los usuarios que defendió a Chris Pratt, quien como les mencionamos al principio no es la primera vez que es cancelado en internet por un tema relacionado a Anna Faris.

Y es que en noviembre del año pasado, Pratt fue señalado de lanzarle una indirecta no muy agradable a la actriz y a su hijo Jack, quien nació de manera prematura y sufrió tuvo una hemorragia cerebral que le causó varios problemas de salud.

Anna Faris, Chris Pratt y su hijo Jack. Foto: Getty Images

Aunque no es la primera vez que lo acusan de mandarle indirectas a Anna Faris

En ese entonces, Chris Pratt posteó una foto con su actual esposa Katherine Schwarzenegger donde ella le sonreía. Nada mal hasta que uno leía la publicación donde él le agradecía a Katherine por darle “una hija hermosa y saludable”.

Aunque días después de eso el actor subió una storie donde habló del tema, y dijo que la música cristiana le ayudó con la tristeza que le causaron los comentarios recibidos, al final Chris no se disculpó. Y dudamos que lo haga en esta ocasión.

Chris Pratt /Foto: Getty Images