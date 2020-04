Mucho se menciona que así como va este 2020, para septiembre mínimo nos invaden los extraterrestres. Por eso muchos nos espantamos cuando descrubrimos que en redes sociales se andaba hablando mucho sobre Objetos Voladores no Identificados (OVNIS), porque en nuestra mente se incrustó rápidamente la idea de que no esperaron y decidieron invadirnos en plena crisis por el coronavirus. Pero tranquilo, no es el caso. Lo que sucede es que la CIA liberó una serie de documentos sobre OVNIS para que te quedes en casa a descubrir todo lo que contienen.

Y es que aunque se ocultó y se negó por varios años, ahora todos sabemos que los Estados Unidos sí le han dedicado recursos a la investigación de vida extraterrestre y a la presencia de OVNIS en el cielo. Y lo hizo nada menos que con organizaciones muy serias como la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA’s investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020