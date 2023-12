Lo que necesitas saber: Click to Pay es una forma de pago en línea que te permite pagar tus compras de forma segura. Aquí te diremos cómo puedes usarlo.

¿A quién no le latería poder comprar en línea de forma más rápida, simple y segura o recargar el cel con unos cuantos clics? ¿Te ha pasado que necesitas recargar saldo, pero no tienes tiempo de ir hasta la tienda, ni quieres compartir los datos de tu tarjeta cada vez? Si te queda el saco, acá te vamos a presentar una nueva forma de pago en línea y cómo puedes usarla para hacer tus compras en línea con facilidad y confianza.

¿Ya conoces Click to Pay de Mastercard?

Click to Pay es una forma de pago en línea que te permite pagar tus compras sin tener que ingresar manualmente los datos de tu tarjeta Mastercard cada vez que quieras usarla. Acá, solo tienes que crear un perfil una vez, vincular tu tarjeta Mastercard y listo, ya puedes pagar identificando el símbolo de Click to Pay y Mastercard en miles de comercios en línea como Telcel, Cinépolis y Mueve Ciudad.

¿Quieres usar este método de pago? Checa cómo

Crear un perfil de Click to Pay es pan comido y solo te tomará unos minutos. Aquí te dejamos los pasos a seguir:

Ingresa a la página web de Click to Pay con Mastercard y haz clic en “Crear perfil”. Completa el formulario con tu nombre, correo electrónico y contraseña. Acepta los términos y condiciones y haz clic en “Continuar”. Agrega tu tarjeta Mastercard al perfil. Ingresa la información solicitada. Haz clic en “Continuar”. Verifica tu identidad. Recibirás un código de seguridad por correo electrónico o por mensaje de texto, según el método que elijas. Ingresa el código en la página web y haz clic en “Continuar”.

¡Listo! Ya has creado tu perfil de Click to Pay y puedes empezar a usarlo para pagar tus compras en línea con tu tarjeta Mastercard.

¿Y cómo puedo pagar con Click To Pay?

Si ya tienes tu perfil listo, pagar con Click to Pay es muy sencillo y rápido. Solo tienes que elegir el producto o el servicio que quieres comprar en el sitio web que acepta Click to Pay, como Telcel; al momento de pagar, busca el icono de Click to Pay y haz clic en él; ingresa el correo electrónico y la contraseña que usaste para crear tu perfil; selecciona la tarjeta Mastercard que quieres usar para pagar y confirma la transacción.

También puedes consultar el historial de transacciones que has realizado con Click to Pay, solo tienes que ingresar a tu perfil y hacer clic en “Historial de transacciones”. Ahí podrás ver el detalle de cada compra que has hecho, como el monto, la fecha, el comercio y la tarjeta que usaste.

¿Aún no estás convencid@? Te decimos algunas ventajas de usarlo

Si aún estás con dudas sobre usar este método de pago, te contamos que Click to Pay tiene muchas ventajas, por ejemplo:

– Es seguro: no compartes los datos de tu tarjeta con los comercios ni con terceros. Además, cuentas con la protección de Mastercard, que te ofrece seguridad y tranquilidad en cada transacción.

– Es rápido: no tienes que perder tiempo ingresando los datos de tu tarjeta cada vez que quieres comprar algo en línea. Solo haces clic y pagas.

– Es simple: no tienes que recordar ni administrar múltiples contraseñas o cuentas para pagar en línea. Solo usas tu perfil de Click to Pay y tu tarjeta Mastercard.

Además, te va a hacer el paro en algunos momentos como si necesitas recargar o comprar Paquetes para tu Amigo de Telcel sin salir de casa ni buscar un punto de venta; tengas prisa o no, puedes recargar rápido y de forma segura.

¿Cómo ves, quieres entrarle a Click to Pay? Ya sea que quieras comprar una entrada de cine, recargar el parquímetro o pagar recargas o Paquetes para tu Amigo de Telcel, puedes hacerlo creando tu perfil en el sitio web y listo.

