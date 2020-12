WTF!? Cliente golpea a un mesero que le pidió usar cubrebocas

Parece que no importa que estemos en un momento complicado y crucial de la pandemia; aún hay gente que no entiende lo que significa acatar las medidas de prevención. Y no solo eso, pues algunas personas incluso recurren a la violencia cuando en determinados lugares públicos se les pide, por ejemplo, usar cubrebocas.

Algo así le sucedió a Josh Vaughan, un mesero oriundo de Kansas quien en su labor constantemente debe recordar a los clientes que deben seguir las pautas de seguridad para entrar al bar donde trabaja. Sin embargo, en los recientes días, él recibió una fuerte agresión justo cuando le pedía a un sujeto que usara la máscara para entrar al bar donde trabaja.

Cliente golpea a mesero

Sí, sabemos que el año ha sido caótico y que el ánimo, en una de esas, puede no ser el mejor. Pero no se puede ir por ahí agrediendo a la gente ante la turbulencia, sobre todo cuando se trata de personas que no pueden parar de laborar y deben arriesgar su salud para subsistir. Es por eso que el caso de Josh ha indignado en redes sociales.

Un hombre identificado como Patrick Kelly, de 32 años, le rompió un vaso de cristal en la cabeza a Vaughan. ¿Por qué? Simplemente porque este último, mientras estaba en su turno de mesero en el Grand Prize Bar, le pidió que usará un cubrebocas si deseaba permanecer en el establecimiento.

De acuerdo con ABC News, el altercado sucedió luego de que Kelly saliera del baño del lugar, momento en que el joven Josh lo abordó y le pidió que usara la máscara. Todo indica que esta petición se habría hecho en varias ocasiones al cliente, quien al final terminó hartándose y golpeando al mesero.

Josh recibe varias puntadas en la cabeza; detienen al agresor

Tras la agresión, el mesero fue llevado a un hospital donde requirió 10 puntadas en la herida. Mientras tanto, Patrick, quien fue identificado gracias a las fotografías tomadas por un comensal la noche del altercado, fue detenido por el departamento de policía de Houston. Él había escapado luego de golpear a Josh.

Las autoridades descubrieron que Kelly es un ex-Marine de Estados Unidos y que poseía cocaína en el momento de su detención, según asevera ABC News. Sin embargo, esta era la primera vez que lo arrestaban, por lo cual su fianza sería de $2,000.00 dólares. ¿Habrá sido un monto acorde a los daños que le provocó al mesero?