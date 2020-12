Código entre amigos

Todos tenemos un amigo o confidente al que le contamos todo. Ese que está ahí para decirnos cuando la cag… regamos, aunque no le preguntemos y que siempre está ahí para ayudarnos a ser una mejor persona. Ese que cuando terminamos una relación, llega con un doce de chelas para que se nos quite lo triste, o al menos para que se nos olvide un rato.

Ese que se burla de ti, en buena onda, o te pone en evidencia frente a tu crush, pero que sabes que está siempre para ti cuando lo necesitas… Todos tenemos uno o puede que seas tú.

Lo que sí es un hecho, es que la mayoría de los amigos cuando se juntan ya sea para ver el partido, para hacer la carnita asada, ir al billar o para hacer la cena navideña tenemos ciertos códigos que sólo entre nosotros entendemos. ¿Cómo cuáles? Acá te contamos.

Nos encanta el chisme pero somos una tumba

Los amigos sabemos guardar secretos, y si es necesario compartirlos, sabemos con quién hacerlo. Nuestra palabra de honor es respetar y ser respetados, aunque sepamos demasiado (y lo tengamos que sobornar con tacos), estamos seguros que entre nosotros siempre habrá respeto.

Regla de Oro

Los amigos tenemos una regla básica: no quemar a la banda. Si el crush de un [email protected] está cerca, ¡no [email protected] expongas! Al contrario, acá nosotros trabajamos en equipo para que haya finales felices.

¿Consejos de amor? De preferencia con una chela de por medio

Los amigos no se desahogan, solo cuando hay una chela para sacar ese rechazo que se metió al ojo. Uno que otro consejo tal vez no aplique, pero la intención es lo que cuenta. Y por supuesto, no solo se echa chela de dolor, también los lagrimones son de felicidad, porque si para algo nos pintamos es para celebrar en todo lo alto los buenos momentos. Eso sí, con una Tecate en mano o dos, o tres… Todo con medida, eh.

Hoy por ti, mañana por mi

Sabemos que hay tiempos buenos y no tan buenos. Un amigo lo entiende perfecto, hoy él invita las chelas y la próxima, cuando puedas te tocará a ti.

Echarnos la mano

Estamos unidos en todo momento. Solo entre nosotros nos decimos las verdades sin que duelan porque sabemos que la única intención es mejorar. Al fin y al cabo los amigos somos como hermanos.

