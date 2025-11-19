Lo que necesitas saber: Son seis monedas en total con valor desde 18.5 hasta 1,425 libras

Dime un artista que merezca más una moneda conmemorativa de la Gran Bretaña que Freddie Mercury y me retiro. Oh sí, la Casa de Moneda Real lanza una colección de monedas conmemorativas aprovechando los 40 años desde que Queen se rifó en Live Aid ¡y son una belleza!

Foto: Getty

Lanzan colección de monedas conmemorativas de Freddie Mercury en Reino Unido

Las monedas forman parte de la colección Leyendas de la Música y la Casa de Moneda las presenta como “el regalo perfecto” para quien se diga fan de Queen y de su líder. Y vaya que lo es.

Naturalmente en una de las caras vemos una imagen icónica de Freddie Mercury sosteniendo el micrófono, con una de las poses que más recordamos de sus presentaciones. Lo mejor es que también viene su firma, dándole un valor incalculable para sus fans y no fans.

También vale la pena mencionar que alrededor de la imagen de Freddie acuñaron (acuñar, qué bonita palabra, ¿no?)… Perdón, me desvié. Alrededor de Freddie acuñaron un pentagrama musical que representa su también icónico rango vocal de cuatro octavas. ¡Es una colección espectacular!

Moneda conmemorativa de Freddie Mercury / Foto: Casa de Moneda Real

Moneda conmemorativa de Freddie Mercury / Foto: Casa de Moneda Real

Valor y número de piezas de las monedas de Freddie Mercury

Bueno, bueno, eso del valor incalculable es un decir. En la página de la Casa de Moneda Real del Reino Unido cada una de las monedas tiene un valor propio para que puedas adquirirla.

Los precios van desde 18.5 hasta las 1,425 libras, dependiendo la pieza:

Moneda tradicional de 5 libras – 18.5 libras (443 pesos)

Moneda de 5 libras a color – 29.5 libras (707 pesos), limitada a 12,500 piezas

Moneda de oro de 1/4 de onza – 145 libras (3, 480 pesos), limitada a 125 piezas

Moneda de plata de 2 onzas – 275 libras (6,597 pesos), limitada a 500 piezas

Moneda de plata de 5 onzas – 665 libras (15,954 pesos), limitada a 400 piezas

Moneda de plata de 10 onzas a color – 1,425 libras (34,188 pesos), limitada a 125 piezas

Y es que como no va a tener un valor único, si de hecho la primera moneda de la colección fue acuñada por nada menos que Kashmira Bulsara, hermana de Freddie: “La moneda captura perfectamente su pasión y la alegría que trajo a millones a través de su música. Creo que el diseño es muy impresionante y lograron captar la pose más icónica de Freddie, que es tan reconocible en todo el mundo”, dijo, según cita la agencia AP.

Moneda conmemorativa de Freddie Mercury / Foto: Casa de Moneda Real

Acá te dejamos el link de la Casa de Moneda para que cheques por ti mismo o por ti misma la disponibilidad de cada una, en caso de que quieras tener en casa esta chulada en honor a Freddie Mercury.