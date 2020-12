Cómo convertir tu Home Office en Paradise Office

El encierro nos tiene a todos medio parados de pestañas. Te despiertas, te vas a tu escritorio y te regresas a tu cama al terminar la chamba. Ya no sabemos qué hacerle a nuestro lugar de trabajo para añadirle la variedad que le daba a nuestras vidas el salir todos los días. Así que se nos ocurrió que si vamos a estar encerrados, ¿por qué mejor no estar encerrados en el paraíso?

Antes que nada, es importante mencionar que cualquier actividad que realicemos fuera de nuestra casa, debe hacerse siguiendo las recomendaciones y protocolos de sanidad necesarios. No obstante, cada vez hay más lugares abiertos, como lo son los hoteles. Y es que la industria hotelera, que da miles de empleos en todos los lugares del país, se la ha visto dura.

Tradicionalmente usamos los hoteles para irnos de vacaciones, pero este año nomás no se pudo. Ahora que entramos a la nueva normalidad, ¿por qué no irnos a chambaer a uno? Le das un nuevo aire a tu rutina y tú sólo te tienes que preocupar de que tus correos no se vayan sin el archivo adjunto. Los hoteles de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one, se han tomado la seguridad de sus hoteles con mucha seriedad y, al día de hoy, son una alternativa viable para seguir chambeando y estudiando seguros.

Imagina despertar con un desayuno espectacular en la cama (preparado por un chef) o pedir Room Service mientras revisas tus primeros mails del día o las noticias. Tomas tus primeras llamadas o clases en la tina o tomando el sol. Si te llegan a convocar a una videoconferencia lo haces en medio de un jardín de ensueño o rodeado de las murallas de una histórica hacienda mexicana. Paradise Office, baby!

Las instalaciones que ofrecen todos estos hoteles cuentan con muchas facilidades y apoyo técnico. Además, no tendrás que preocuparte por hacer limpieza, cocinar o lavar los trastes. Todo está pensado para que te enfoques en tu estudio/trabajo mientras disfrutas de un ambiente relajado con los más altos estándares de limpieza y seguridad.

Además, “Viaja con Confianza” es el programa de prevención, higiene, limpieza y desinfección desarrollado para Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one, bajo la asesoría de Centro Médico ABC y en colaboración de 3M para la aplicación de sus productos, los cuales están aprobados contra el SARS-CoV-2 por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés). Así que estarás súper seguro en cualquiera de los más de 180 hoteles de estas marcas.

Y han pensado en todo. Al recibirte, te toman la temperatura y te entregan un kit con cubrebocas, gel antibacterial y toallas húmedas desinfectantes. El check in y check out se ha hecho digital y tu equipaje pasa por un nuevo proceso para ser desinfectado.

En los restaurantes están limitando el número de comensales y además existe la modalidad Grab & Go. Es decir, pides tu comida y te la llevas a tu habitación, donde tienes la seguridad de que todo es limpiado y desinfectado todos los días.

Sal de la rutina y viaja a ambientes seguros sin descuidar tu trabajo. Al hacerlo, además estarás apoyando a la reactivación económica y echándole una mano a la gente que trabaja en los hoteles. Convierte tu Home Office en Paradise Office y nos cuentas cómo te fue.