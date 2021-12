¡Al fin! Acá te decimos cómo puedes crear tus propios stickers desde WhatsApp

Sin necesidad de apps que te piden alguna cuota o dejan de funcionar a los meses de descargarlas… Los stickers se han vuelto parte fundamental de nuestra vida en el mundo digital, pues basta alguna referencia, un meme con texto o hasta una imagen graciosa para poder expresar nuestro estado de ánimo al momento de mensajear.

Fue a finales de 2018 cuando WhatsApp permitió que enviáramos mensajes a nuestros amigos y contactos en el teléfono. Algo que tres años después seguimos agradeciendo, pues muchos de nosotros no solo nos dedicamos a enviar stickers, sino que también recolectamos algunos que la gente tiene.

Los stickers de WhatsApp llegaron a nuestra vida en 2018

Y es que aunque los stickers son muy utilizados en dicha plataforma, debemos decir que hacerlos no es taaan fácil. Esto ha sido porque en un principio se hacían con ayuda de Photoshop (y uno apenas y sabe editarle el brillo a sus fotos) o bien, porque ahora eran necesarias algunas aplicaciones externas para crear los dichosos stickers que no siempre funcionaban bien.

Si ustedes son de esos que tienen muchas ideas de stickers, pero les da flojera o no le entienden a las apps, entonces les tenemos una gran noticia, pues WhatsApp ya permite a sus usuarios el poder armar sus propios stickers y sólo con seleccionar la imagen que quieres convertir en sticker. ¡Señooor, me has mirado a los ojoooos!

Así puedes armar tus propios stickers desde WhatsApp Web

En los últimos meses WhatsApp ha agregado opciones para facilitar el uso de la app, tales como el poder escuchar tus notas de voz antes de enviarlas o hasta activar mensajes temporales que se autodestruyen una vez que los abres. Sin embargo, la plataforma de mensajería perteneciente a Meta (antes Facebook) también ha dado una nueva herramienta para crear nuestros propios stickers.

Antes de que comiencen a seleccionar sus fotos o imágenes, debemos decirles que esta nueva modalidad por el momento sólo está disponible en WhatsApp Web (la versión por computadora), donde basta con apretar el menú para enviar archivos (el de forma de clip) y seleccionar la opción “sticker”.

Después de eso escogen alguna imagen que tengan en su computadora y la cual pueden recortar, agregar texto, ponerle emojis y demás opciones para que sus stickers sean los más rifados del condado. Luego de pimpear su sticker sólo lo mandan a sus contactos y ya en su teléfono lo agregan a sus favoritos. ¡Más fácil ni la tabla del 1!

Por el momento WhatsApp no ha dado a conocer si esta opción estará disponible después para su versión móvil, aunque esperamos que sí lo hagan porque en nuestro carretes seguro hay fotos que merecen convertirse en stickers. ¡Que nos hagan la buena!