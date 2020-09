Para romancear: Por acá te contamos cómo y cuándo ver el ‘beso’ de La Luna y Marte

El 2020 nos ha dejado muchas sorpresas que obviamente no esperábamos y que casi siempre no son tan agradables. Sin embargo, en estos casi nueve meses el cielo y los astros nos han dado chance de observar fenómenos espectaculares, los cuales sólo se pueden ver una vez en el año y después de muchos años. Pero uno de los más interesantes ocurrirá en unas cuantas horas, porque la Luna y Marte ‘se besarán’.

Y no, no andamos citando alguna canción de trova o un poema de amor o por el estilo. Esto sucederá en la vida real y todos nosotros lo podremos observar este grandioso espectáculo astronómico con nuestros propios ojos. Sí, suena muy complicado y esstraño imaginarnos esto, que dos astros así se den unos becerros, pero no se preocupen, que acá les contaremos todo lo que necesitan saber sobre este fenómeno.

¿Cómo está eso de que la Luna y Marte se darán unos besos?

Antes que nada debemos dejar muy claro que este beso no será literal –obviamente–, pues en realidad se trata de un fenómeno llamado conjunción. En términos más específicos, esto se da en específico en el momento en que la Luna está en fase creciente y se cruza con otro planeta o astro, que en este caso será Marte.

De acuerdo con el Comité de la Noche de las Estrellas, una conjunción Luna-planeta ocurre cuando un objeto astronómico tiene la misma –o casi la misma– ascensión recta o la misma longitud eclíptica que la de la Luna, como se observa desde la Tierra. En pocas palabras, este fenómeno se dará cuando ambos astros se encuentren en la posición perfecta, que por la posición de cada uno de ellos se verá como si se estuvieran dando un beso. Ahora tiene sentido, ¿no?

¿Cuándo y cómo podré verlo?

Durante la noche de este sábado 5 de septiembre y la madrugada del día 6, Marte y la Luna protagonizarán este espectáculo en el cielo de México. Lo único que se necesita es voltear hacia arriba y disfrutar de esta maravilla, y para fortuna de todos nosotros, no tendremos que esperar a que obscurezca –sobre todo en la Ciudad de México–, pues justo cuando el sol se aleje por el horizonte comenzará el show.

Aunque esto es lo necesario, hay algunas recomendaciones para que puedas sacarle provecho a esta experiencia única. El momento más recomendable para poder ver el espectáculo es 45 minutos justo después del atardecer, pues será cuando los astros se vean con mayor claridad. Quizá los planetas se pongan celosos por esto, es por eso que durante septiembre, la Luna se cruzará con Júpiter, Venus y Saturno a lo largo del mes.